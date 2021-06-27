جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب أدوية بشرية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد لطفى عامر مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية الخاصة بالالتهاب الرئوي بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على طائرة شركة اليمنية القادمة من عدن اشتبه محمد حسن مأمور الجمرك المعين على اللجنة فى راكب يمنى الجنسية يحاول الخروج مسرعا وسط الزحام من لجنة الخط الأخضر.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء يستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية فأجاب بالنفى إلا أنه ظهر عليه علامات الارتباك وكثرة التردد.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة فتحي المتولى مأمور الجمرك المكلف بالعمل على جهاز الفحص، بالأشعة فأكد وجود أشياء متماثلة داخل الحقائب.

وبالعرض على محمد لطفى عامر مدير الإدارة كلف محمود محمد إمام مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب تحت إشراف محمد عبدالوهاب مشرف الصالة الخضراء فتبين وجود 200 علبة بكل منها 2 شريط بإجمالي 400 شريط عقار Pirfenex ويستخدم في علاج الالتهاب والتليف الرئوي.

وقرر محمد لطفي عامر مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 19 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار وزير المالية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

وتم جرد وتحريز المضبوطات بلجنة من إسلام عبدالباقى محمدين وهند مجدي النجار تحت إشراف إيهاب عبدالمقصود عميرة.