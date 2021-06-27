لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات

مع اقتراب موعد تنسيق القبول بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة، التي تنطلق عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/201 وإعلان نتائج الطلاب، ووفقاً لهذا تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق القبول بالجامعات.

لذا نقدم لطلاب الثانوية العامة قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وهي:



الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات:

جامعة 6 أكتوبر

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

جامعة مصر الدولية

الجامعة الألمانية في مصر

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

جامعة الأهرام الكندية

الجامعة البريطانية في مصر

جامعة سيناء

جامعة المستقبل

جامعة فاروس

جامعة النهضة

الجامعة المصرية الروسية

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

جامعة هليوبوليس

جامعة دراية

جامعة بدر

الجامعات الأهلية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات:

جامعة النيل

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

الجامعة الفرنسية في مصر

الجامعات الحكومية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات:

جامعة القاهرة

جامعة الاسكندرية

جامعة عين شمس

جامعة أسيوط

جامعة طنطا

جامعة المنصورة

جامعة الزقازيق

جامعة حلوان

جامعة المنيا

جامعة المنوفية

جامعة قناة السويس

جامعة جنوب الوادي

جامعة بني سويف

جامعة الفيوم

جامعة بنها

جامعة كفر الشيخ

جامعة سوهاج

جامعة بورسعيد

جامعة دمنهور

جامعة أسوان

جامعة دمياط

جامعة مدينة السادات

جامعة السويس

جامعة العريش

جامعة مطروح

جامعة الوادى الجديد

جامعة الأقصر.

وجاء جدول امتحانات الثانويه العامه الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 علمي



وتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الاربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة .