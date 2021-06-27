الإثنين 28 يونيو 2021
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سياسي

برلماني: زيارة السيسي للعراق تاريخية بامتياز

النائب أشرف أبو الفضل
النائب أشرف أبو الفضل

قال أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس السيسي للعراق تاريخية بامتياز خصوصًا وأنها أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30عامًا.

وأضاف «أبو الفضل» خلال تصريحات له اليوم، أن زيارة السيسي ثورة حقيقية في العلاقات العربية - العربية من جهة، وفي العلاقات المصرية – العراقية من جهة أخرى، وتحمل الكثير من رسائل الدعم والتقدير التام لدور العراق كقوة اقليمية عربية ودولة محورية لا يمكن الاستغناء عنها.

وشدد عضو مجلس النواب على أن زيارة السيسي لبغداد، انعكاس لعلاقات قوية ممتدة بين البلدين، وتأتي في سياق رغبة مصرية عارمة في دعم وتعزيز هذه العلاقات والبناء عليها لمصلحة الشعبين المصري والعراقي، وفتح آفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأشار أبو الفضل إلى أن الرئيس السيسي يقود ثورة حقيقية في السياسة الخارجية، وزياراته لدول أفريقية لم يزورها رئيس مصري من قبل مثل جيبوتي، وزيارته للعراق التي لم يحدث أن قام بها رئيس مصري للعراق منذ ثلاثة عقود، تكشف أبعاد هذا التطور الهائل في السياسة الخارجية المصرية.

النائب اشرف ابو الفضل مجلس النواب إنجازات الرئيس السيسي العراق مصر البعثة الأممية في بغداد

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