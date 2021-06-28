الإثنين 28 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

جديد لعيد عبد الحليم جيل السبعينيات والإنتفاضة الطلابية.. ربيع الحرية

جيل السبعينيات
جيل السبعينيات

صدر حديثا كتاب "جيل السبعينيات والإنتفاضة الطلابية.. ربيع الحرية" عن دار الأدهم  للنشر والتوزيع وبالشراكة مع مركز البحوث العربية والأفريقية للكاتب والشاعر عيد عبد الحليم.

 

يقول الكاتب والشاعر عيد عبد الحليم يأتي كتاب جيل السبعينيات والانتفاضات الطلابية.. ربيع الحرية، كجزء من مشروع ثقافي وبحثي كبير من خلال مركز البحوث العربية والأفريقية يستهدف التاريخ لجيل السبعينيات وأثره في الحياة المصرية. والمشروع كان تحت إشراف المفكر السياسي عبد الغفار شكر.

 

ويتابع  عيد عبد الحليم "يختلف الكتاب كثيرًا عن الكتب التي أرخت للحركة الطلابية في مصر، حيث يرصد الموجات الطلابية المختلفة بداية من عام 1966، مرورا بالموجات التالية في 1972 وحتى 1977.ويقوم الكتاب بتحليل التكوين الثقافي والسياسي والفكري لأبناء هذا الجيل ودور منظمة الشباب الاشتراكي في هذا التكوين.

 

 إلى جانب كشف دور التنظيمات السياسية التي أندرج فيها الشباب من أبناء هذا الجيل، سواء التنظيمات اليسارية والتنظيمات الدينية.

 

ولفت عبدالحليم إلى أن الكتاب يضم فصلًا عن هتافات الطلبة في الموجات المختلفة، كما يضم فصلًا عن أثر الحركة الطلابية في الإبداع المصري والعربي.

 

إلى جانب ذلك  يستعرض للنشاط الطلابي داخل الجامعة في تلك الفترة من خلال مجلات الحائط والأنشطة الفنية والتي ساهمت في إذكاء الحركة.ويضم أيضا مجموعة من الوثائق الخاصة بالحركة الطلابية.

 

وصدر للكاتب والشاعر عيد عبد الحليم  8مجموعات شعرية منها: "سماوات واطئة "، و"وظل العائلة" و "تحريك الأيدي "، و"وكونشيرتو ميدان التحرير"،و"موسيقى الاظافر الطويلة وحبر ابيض وحديقة الثعالب.

 

إلى جانب ذلك صدر له عدة كتب فكرية ونقدية منها الحرية واخواتها و فقه المصادرة و الشعر النسائي في مصر، والمسرح المستقل، ورسائل نجيب محفوظ بين فلسفة الوجود ودراما الشخصية.

ربيع الحرية عيد عبد الحليم عبد الغفار شكر دار الأدهم للنشر والتوزيع جيل السبعينيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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