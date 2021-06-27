الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني: زيارة السيسي للعراق تُعزز الوجود الإقليمي لمصر

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

قال زكي عباس عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس السيسي للعراق تؤكد النفوذ والوجود الإقليمي لمصر في الكثير من الملفات.

وأضاف في تصريحات له اليوم، أن العراق دولة عربية كبيرة ومحورية، لكنها تمر بظروف سياسية وأمنية صعبة، ووجود مصر وذهاب الرئيس السيسي لبغداد يعني تواجدًا مصريًا في هذا الملفات وإبداء رأي القاهرة وقوتها، مشيرا إلى أن مصر حريصة على دعم الشعب العراقي ودعم حكومته والحفاظ على وحدة أراضيه ضد أي مخاطر تهددها.

ولفت عضو مجلس النواب إلى ما قاله الرئيس السيسي، بأهمية القمة التاريخية الثلاثية في بغداد بين مصر والعراق والأردن، مشددًا على أن احتضان بغداد لهذه القمة التاريخية، تأتي استكمالاً لما تحقق خلال قمتي القاهرة وعمان السابقتين، مضيفا انه في نفس الوقت تعد تدشين لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والعراق والأردن.

وأوضح أن الرئيس السيسي يتحرك في ملفات خارجية صعبة، برؤية شاملة تعزز ريادة مصر العربية وتواجدها الإقليمي في كافة القضايا.

النائب زكي عباس مجلس النواب إنجازات الرئيس السيسي العراق البعثة الأممية في بغداد

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