وزير الأوقاف: زيارة السيسى إلى بغداد تَنُمُّ عن رؤية قائد حكيم

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن السياسة الخارجية للدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صارت محط أنظار وتقدير العالم كله، شأن التقدير العالمي لمنجزات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وأكد وزير الأوقاف أن هذه الزيارة أثلجت قلب كل مصري وعربي، فإنها تَنُمُّ عن رؤية عظيمة لقائد حكيم، وقد أعادت الروح للعمل العربي المشترك، بما يؤرخ لمرحلة جديدة في العمل العربي المشترك ويخدم المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين من جهة والمصالح المشتركة للأمة العربية من جهة أخرى.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زار العاصمة العراقية بغداد اليوم للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي وجلالة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس ٢٠١٩، حيث كان في استقبال الرئيس بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.