الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الرئيس الفلسطينى يوجه بتسريع التحقيق فى مقتل ناشط سياسى

محمود عباس
محمود عباس

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، بتسريع عمل لجنة تحقيق في مقتل ناشط سياسي في الضفة الغربي ما أثار موجة غضب شعبي واسعة.
 

وذكر بيان للرئاسة الفلسطينية أن عباس هاتف وزير العدل محمد الشلالدة، بصفته رئيس لجنة التحقيق الرسمية بوفاة الناشط نزار بنات، للاطمئنان على سير التحقيق في القضية.


وأوضح البيان أن عباس "وجه بالإسراع في إنجاز اللجنة لمهمتها حتى يصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني في القضية"، مؤكدا ضرورة أن تعمل اللجنة بحيادية تامة لتبيان الحقيقة كاملة واحترام حكم القانون.
 

وبحسب البيان فإنه من المتوقع أن تنهي لجنة التحقيق عملها خلال يومين، وقبل ذلك صرح المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية وفاة بنات "تبذل جهودا كبيرة، وتجري تحقيقات مكثفة كي تنهي أعمالها بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى للجهات القضائية المختصة الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالحادثة؛ من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على النتائج".


وأكد دويكات أن الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة الداخلية تتعهد بضمان تنفيذ الإجراءات القانونية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة.


وتواجه السلطة الفلسطينية موجة غضب شعبي غير مسبوقة منذ سنوات في الضفة الغربية فجرها قتل نزار بنات الخميس الماضي في ظروف غامضة بعد اعتقاله من الأجهزة الأمنية.


وجرت احتجاجات في عدة مدن في الضفة الغربية اليوم الأحد مناهضة للسلطة الفلسطينية احتجاجا على مقتل نزار بنات وتخللها صدامات عنيفة مع قوات الأمن الفلسطيني في رام الله وبيت لحم.

 

الرئيس الفلسطيني مود عباس الضفة الغربي الناشط نزار بنات دويكات

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وائل لطفي

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