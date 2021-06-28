لينك موقع حجز الكشف الطبي لسيارات المعاقين.. وزارة التضامن الاجتماعي 2021

يبحث الكثير من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر محركات البحث "جوجل"، عن لينك حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، وترصد الدستور التفاصيل عبر هذا التقرير.

وتأتي تلك الخدمة في ظل إصدار وزارة الصحة والسكان، موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة إلكترونيا، للتسهيل على المواطنين من التزاحم، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أنها تعتبر بديلا عن الذهاب للمجالس الطبية المتخصصة.

لينك حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

ويمكن الحصول على الخدمة، عن طريق تسجيل الدخول على رابط http://car.smcegy.com/Register.aspx

وتقديم المستندات المطلوبة، وهي عبارة عن صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصورتان شخصيتان، وصورة المؤهل الدراسي إن وجد، وتقرير طبي مفصل عن الحالة المرضية ونوع الإعاقة.

إجراءات الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب

ويوجد 10 إجراءات يستوجب على طالبي الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب معرفتها وهي:

1- استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.

2 - يقوم المعاق عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الشخصية «الرقم القومي، رقم بطاقة الخدمات المتكاملة الحالة الاجتماعية، العنوان، الوظيفه، ورقم التليفون».

3 اختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية «حركية – سمعية – بصريه – ذهنيه – نفسيه – أمراض دم – أمراض قلب».

4 - إذا كان المعاق قاصرًا أو غير كامل الأهلية بسبب مرض يتم تسجيل البيانات «اسم ولي الأمر– الرقم القومي - صفته».

5 - يجب اختيار مكان الكشف الطبي «الإدارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالإسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج».

6- يجب اختيار تاريخ الكشف الطبي، واختيار الجمرك المطلوب «الجمرك الذي يرغب في الحصول علي السيارة منه».

7 - بعد اتمام عملية التسجيل يظهر للمعاق بيان يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل إعاقة من الإعاقات، «يتم طباعة هذا البيان واحضاره مع باقي المستندات المطلوبة».

8- بالنسبة للتظلمات وإعادة المناظرات من اللجان السابقة، يقوم المعاق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي والحجز على الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي.

9 - لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول على سيارات مجهزة طبيا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.

10 - يرجى العلم بأن كافة البيانات التي يتم تسجيلها بمثابة إقرار بصحة البيانات ويتحمل الشخص المسؤولية القانونية عنها.

قد يهمك أيضا..