«شكرى» يتوجه إلى روما للمشاركة فى اجتماع التحالف الدولى ضد «داعش»

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، الذي يعقد يوم الاثنين ٢٨ يونيو ٢٠٢١ بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتحالف لبحث الجهود المشتركة للتصدي للتنظيم الإرهابي.

ومن المقرر أن يشارك «شكري» في الاجتماع المقرر تنظيمه حول سوريا على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف، للتأكيد على الموقف المصري الثابت بضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما يعقد وزير الخارجية عدة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات روما لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك.