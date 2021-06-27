الأحد 27 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 50% زيادة فى واردات مصر من الكيوى وجوز الهند

المركزي للتعبئة العامة
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كشفت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر رفعت وارداتها من ثمار فاكهة الكيوى طازجة بنسبة 50% خلال عام، لتسجل 12.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 8.1 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت 4.1 مليون دولار خلال عام.
وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من ثمار جوز الهند تضاعفت إلى حدود 11.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 5.3 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قدرها 5.9 مليون دولار بنسبة 110.9% خلال عام.
وأشار إلى أن واردات مصر من تفاح طازج ارتفعت إلى 113.8 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 103.4 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 10.3 مليون دولار بنسبة 10% خلال عام.
كانت واردات السلع الزراعية قد سجلت 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 2.6 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 100 مليون دولار بنسبة 5.1% خلال عام.

الاحصاء واردات مصر فاكهة صادرات

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