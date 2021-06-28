الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الثانوية العامة

اليوم.. طلاب الثانوية العامة يختتمون الامتحان التجريبى باللغة العربية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يختتم طلاب الصف الثالث الثانوي لعام 2020-2021، الامتحانات التجريبية من المنزل، اليوم الإثنين، حيث تتيح الوزارة امتحانًا تجريبيًا لمادة اللغة العربية لجميع الشعب.

ويهدف الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة، إلى التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس، وكذلك الحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة، كما يعقد على جهاز التابلت وستكون الإجابة بنظام البابل شيت.

كما يهدف الاختبار التجريبي الثالث للثانوية العامة إلى اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية، والتعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، بالإضافة إلى كيفية استخدام البابل شيت وتدريب الطلاب عليه، قبل تطبيقه في الامتحان الفاينل يوم 10 يوليو المقبل.

كما يعطى الاختبار الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت.

ويستطيع طلاب الصف الثالث الثانوى الحصول على نماذج الامتحانات التجريبية للتدريب عليها من خلال الدخول على الرابط https://moe.gov.eg/ar/june_test2021_3sec/.


من جانبه قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم إن الوزارة ستعد تقريرًا بأداء الطلاب الامتحان التجريبي الثالث في عدد من المواد بالإضافة إلى تصحيح البابل شيت.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تعقد فى لجان مؤمنة بالمدارس عبر أجهزة التابلت واستخدام نظام البابل شيت فى الإجابة، وتنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو للعلمي و11 يوليو للأدبي.

وجاء جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

 

وتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الاربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة

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