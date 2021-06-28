الأديان فى الصين.. كتاب يشرح الإدراك الدينى عند الصينيين

صدر حديثًا عن دار بيت الحكمة للثقافة كتاب "الأديان في الصين" للباحث والأكاديمي "تشوشين بينغ ومن ترجمة دكتور ناصرعبد العال، ويأتي الكتاب في 335 صفحة من القطع الكبير.

يشير كتاب الأديان في الصين إلى أن المجتمع الصيني يزخر بتاريخ عريق من الديانات. وحياة وثقافة دينية غنية زاهية. وتعد الديانات أحد أهم المكونات المهمة للمجتمع الصيني، كما تمثل أيضًا المحتوى الأساسي للثقافة الصينية التقليدية / والتي استمرت منذ الأف السنين حتى الآن وطرأت عليها تطورات جديدة. كما أن هناك مزيج غني ومعقد بين الإعتقاد الديني. والروح الثقافية الصينية.

يذهب الكتاب إلى أن هناك مزيج غني ومعقد بين الأعتقاد الديني، وتاريخ الديانات في المجتمع الصيني هو تاريخ نموذجي للثقافة الصينية المتمثلة في تاريخ "الفضيلة العظمى التي تمثل النماء" وتاريخ مدارس فكرية عديدة تتبارى "والتي تعكس وتشهد بكل وضوح أن الثقافة الصينية متجذرة منذ القدم، واسعة وعميقة، ومتقبلة للآخر.

يوضح ويشرح كتاب الأديان في الصين الإدراك الديني والعقائدي لدى المجتمع الصيني من منظور ضمني للفلسفة الدينية والتاريخ الثقافي، ويكشف عن الدلالات الاجتماعية والسياسية والثقافية والروحية للأديان، ويقتفي أثر تاريخ تطور المعتقدات الدينية في المجتمع الصيني. والتغيرات النمطية، ويحلل خصائص الديانات المحلية الصينية وعملية توطين الأديان العالمية في الصين.

يصف الكتاب التعايش السلمي ولاسيما الحياة الروحية، ويعكس الوجود الحقيقي للدين، كما يوضح وظائفة الاجتماعية والثقافية في المجتمع الصيني المعاصر وهو الأول من نوعه في المكتبة العربية الذي يتناول هذا الأمر، كما أن الكتاب صادر عن الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية وهي أعلى وأوثق جهة بحثية معتمدة ذات مصداقية كبيرة بالصين .

والمحرر تشو تشين بينغ ولد في مدينة يوهان عام 1995، من قومية توجيا الصينية، حاصل على درجة الماجستير في الفلسفة من كلية الدراسات العليا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية بقسم الأديان عام 1981.

حصل على درجة الدكتوراة في الفلسفة من جامعة لودفيع ماكسيمليان الألمانية في ميونخ عام 1987، ويعمل منذ عام 1988 باحثا في معهد الأديان العالمية.