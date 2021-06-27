الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

بدء الدورة التدريبية لرئيسات التمريض على تطبيق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية

وكيل صحة المنوفية
وكيل صحة المنوفية

افتتح الدكتور فيصل محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الأحد، يرافقه الدكتورة مروة فتحي، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بالمديرية، الدورة التدريبية لرئيسات التمريض بـ175 وحدة صحية بالمحافظة علي تطبيق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاكتشاف المبكر لضعاف السمع من الأطفال (حديثي الولادة) علي مدار 3 أيام، وذلك بمعرفة مهندسي شركة عرب تون الشركة الموردة لأجهزة الإنبعاث الصوتي.

من جهته، أشاد وكيل وزارة الصحة بأهداف المبادرة كونها أحد أركان رؤية التنمية المستدامة التي تتبناها القيادة السياسية، مقدمًا الشكر والتحية لجميع قيادات وزارة الصحة وعلى رأسهم الوزيرة وجميع القائمين والمشاركين في هذا العمل، لجهودهم المبذولة للارتقاء بمستوى أداء الفرق الطبية، لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات الدكتورة هالة زايد بالتدريب والتعليم الطبي المستمر للفرق الطبية، لرفع كفاءة الأداء بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمنوفية، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية ساقية المنقدى التابعة لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية التي استمرت لمدة يومين وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور مدير إدارة أشمون الطبية ونائب مدير الإدارة.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية بأن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هى: "الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، الرمد، الجلدية، والأنف والأذن"، حيث قامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٦٣٥ مريض من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد ١٧٠ حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد ١٨ حالة، وعمل الأشعة لعدد ٨ حالات، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٤ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي للسيدات المترددات علي القافلة".

محافظة المنوفية وزارة الصحة المواطنين حديثي الولادة الأمومة والطفولة هالة زايد وزيرة الصحة الصحة بالمنوفية

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