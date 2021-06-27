حسين دعسة يكتب: قمة تصنع الفرق.. وفي بغداد لا ثقة مستحيلة

بددت القمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد من لغة التشاؤم، والنظرة السلبية التي روجت دول عديدة حول مستقبل العراق السياسي، ومدى نهوض الدولة العراقية من عثرات كثيرة واجهتها مع محاولات الرئاسات العراقية الثلاث، حل اشكاليات بناء وتنمية العراق، بعد سنوات من المعاناة وتضارب مصالح الدول حول النفوذ في عراق ما بعد الاحتلال الأميركي.



أفرد البيان الختامي للقمة الثلاثية التي عقدت ظهر اليوم في بغداد، البند الثامن من البيان للعمل بكل ثقل الدول الثلاث في سبيل دعم الحق المصري والسودان في قضية تعبئة ومشكلة سد النهضة، وجاء النص: (دعم قادة العراق والأردن مواقف جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في قضية سد النهضة، وأكدا على ضرورة الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية، بما في ذلك الاستمرار في ملء سد النهضة، دون التوصل لاتفاق عادل وشامل وملزم قانونا حول قواعد ملء وتشغيل السد وبما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان).



جهود سياسية عميقة تمت منذ أشهر من أجل أن تنعقد ما سمي ب قمة «استعادة الثقة» بين العراق ومحيطه العربي، خصوصا الأردن ومصر، بعد قمم سابقة في عمان والقاهرة ونيويورك، خلال اقل من 3سنوات.

احتفاء بغداد لحيوية أثيرة بالملك الهاشمي عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اعطي للعالم صورة مختلفة لوقائع القمة واجتماعاتها الثنائية، ومجريات المباحثات وفق أجندات متعددة، تتهيأ لها المنطقة العربية نتيجة مسارات سياسية واقتصادية وصحية تستعد لها العراق ومصر وبالتالي الأردن:

-المسار الأول: لقاء القمة الأميركية الأردنية بين جلالة الملك عبدالله الثاني الرئيس الأميركي جو بايدن، والملك الهاشمي، أول زعيم وملك عربي يلتقيه بايدن في الأسبوع الثالث من الشهر المقبل.

-المسار الثاني: لقاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأميركي في نهاية 22الشهر المقبل، ما يعيد سبل إعادة قراءة الملفات المشتركة. العراقية الأميركية.

-المسار الثالث: إعادة المد المصري، العراقي في مستويات الزعامة السياسية، التي تفتح سبل الزمن الجميل بين مصر الدولة الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس العراقي برهم صالح، التي تغلق اشكاليات ثلاثة عقود، لم تكن فيها العراق او مصر في ظروف تعيد استشراف وقائع العمل السياسي والاقتصاد والأماني،. التي تحقق للعراق فرصة دعم القيادة المصرية في أحداث استراتيجيات التعاون الاقتصادي والأماني والسياسية.

قمة، تتشارك فيها أحداث المنطقة وتتقاطع معها أحداث، غلبتها ظروف جائحة كورونا وتداعيات الازمة الاقتصادية والصحية و، ما توافق معها من اختلالات في بنية وحراك المجتمعات العربية، فكان للقيادة، قمة للنظر في الأبعاد والاستراتيجية التي تحقق معطيات للاقتصاد والشركات والنقل والتعاون في مجالات الطاقة والنفط والكهرباء، والعمالة الوافدة.

شكلت القمة، نقطة تحول أحدثت الفرق، في نظرة العالم ودول الجوار، لمعطيات، ورؤى، قد تبني عليها حكومات الأردن والعراق ومصر، نظرا لتوافق الأحوال، وبدء تشكيل قوة جيوسياسية تحدث الفرق، نظرا لتوافق ذلك مع الدعم الأميركي الأوروبي، لطبيعة حلول أزمات المنطقة، والشرق الأوسط، وهي بالتأكيد أزمات ساخنة، يأتي نتاج القمة الثلاثية في بغداد محفزا لنظرة مختلفة من الإدارة الأميركية لا مات ساخنة، خطيرة، لكن من الممكن فهم وجهات النظر الأردنية المصرية العراقية المشاركة حيالها، وهي :

-أزمة القضية الفلسطينية، ومستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية وطبيعة التوافق على مسارات العلاقة بين القوى الفلسطينية ودول الاحتلال الإسرائيلي، التي تساندها الولايات المتحدة والغرب.

-أزمة الوضع النهائي لمدينة القدس، والتشديد على حماية الوصاية الهاشمية على القدس وبيت المقدس والأوقاف الاسلامية والمسيحية، بما في ذلك الإجماع العربي القومي بأ ن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967،وبقاء الوصاية الهاشمية صرنا وحماية لدور الهاشميين التاريخي الحضاري، والسياسية.

-أزمات الصراعات الداخلية وتباين الحلول السياسية حول سوريا وليبيا ولبنان.

-أزمة سد النهضة ومستقبل الأمن المائي للدولة المصرية وحقوق الاستفادة من مياة نهر النيل شريان الحياة لمصر وشعبها، وضرورة توحيد موقف عربي داعم للسياسة المصرية حول هذه الازمة.

-أزمة جائحة كورونا، وآيات التعاون الصحي وإمكانيات التصنيع الدوائي في مجال منع التفشي، وحماية المواطنين في كل دولة وفق بروتوكولات العالم الصحية، عدا عن تنسيق جهود الإغاثة والمطاعم.

-أزمة الطاقة وتبادل السلع والخامات النفطية والغاز والطاقة الكهربائية.

-أزمة الأمن والتعاون الأمني ١د حركات التطرف والإرهاب، ومنع امتدادها، والبحث عن سبل اجتثاث جذورها ومتابع تمويلها، لتحقيق مستقبل آمن لدول المنطقة والحد من تهريب الحركات المتطرفة وامتدادها عربيا واسلاميا وأوروبا، وصولا إلى خطر تفشيها في شمال افريقيا والولايات المتحدة وافغانستان وغيرها.

في هذه القمة، بدت أشكال جدية، جرى التمهيد لها، لتنجح العلاقة الجديدة، لاعتمادها لغة المصالح الوطنية والقومية والشعبية المشتركة، بخلاف الروابط مع غيرها من دول الجوار،تحديدا إيران وتركيا، اول دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما يغيير من شكل استشراف المستقبل، لهذا نجحت الدولة العراقية، بالتنسيق مع الأردن ومصر، لنشر رسائل هامة إلى، الشعوب والمحيط العربي للدول الثلاث:العراق، الأردن، مصر، ذات دلالة وهي ما اكدتة إعلاميا وسياسيا وقائع القمة، «استعادة الثقة»، كما أسماها رئيس الوزراء العراقي د. مصطفى الكاظمي.

الكاظمي اختار «الشرق الأوسط» منبراً عربياً واسع الانتشار لبعث هذه الرسائل عبر مقال حمل عنوان «ضرورة تاريخية كلمة سرها: استعادة الثقة» لهذا تجملت بغداد، وانتشرت صورة ثلاثية تجمع الكاظمي مع جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولوحظ، ان شعار الاختفاء تكلل مع عبارة عربية حميمية، تؤكد انها «قمة الأخوة».

حتما، جاء الثقل السياسي، ليضع العالم ومنظمات الدولية والامنية أمام تحديات المنطقة ورغبلتعل في تأطير عديد الحلول، ذلك ما حرص عليه جلالة الملك عبدالله الثاني، في سعيه العربي، الدولي، لوضع عالمنا في مواجهة مع الغرب، وقواه، مواجهة الحضارة والفكر والأمن والأمان.

ثقة حققتها القمة، وفي الافق، هناك «بوادر إيجابية» تلوح في مفهوم جيوسيا الحلول الانظمة لمصفوفة مشاكل وازمات المنطقة، وفي مقابل هذه البوادر هناك مساعٍ عربية جادة، وغربية متوترة وبحسب واقع الأحوال والمصالح لهذا فإن قيادات الأردن ومصر والعراق، تبذل جل رؤاها وقوتها لتخفيف ضغط الواقع المعاش منذ نهاية القرن الماضي.

بدت العراق، باحثة عن جدول عملي، سياسي اقتصادي، لهذا نجحت القمة بالتشديد على ضرورة فهم طبيعة المد الحضاري، الإنساني، السياسي، الشعبي، بين ما تجمع شعوبنا، بكل صراحة سعياد منطقيا لإستعادة العمق التاريخي وما يعكسه من تفاعل وتلاقح وتشارك وتواصل مستقبلي، اني، تاريخي، كان(أولا) لغة في نتاجو أساس إنتاج للقيم الأخلاقية والسياسية والأمنية المشتركة.

قطعا، يمكن اعتبار إن «القمة الثلاثية-وهذا الاصرار الثلاثي المشترك، العراق، مصر، الأردن- على أن للقمة مظهرها وجوهرها، الذي تكامل من أجل تعزيز المصلحة القومية و الوطنية والاممي للمملكة الأردنية الهاشمية والدولة العراقية وجمهورية مصر العربية، ما يدعم ويعزيز التعاون السياسي والأماني الاستراتيجي المشترك وبناء مفهوم قوة مع إرادة سياسية فاعلة لها اثرها على البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، وصولا إلى تطوير العلاقات العراقية - الأردنية - المصرية بهدف تعزيز التعاون المشترك في مواجهة الجماعات الإرهابية ومواجهة التطرف ببرامج أمنية ومستقبلية مشتركة إقليمية، بما في ذلك تطوير التعاون العسكري والاستخباري وبرامج التدريب المشترك ونقل الخبرات العسكرية والأمنية والاستخبارية،، نظرا للحاجة الماسة لذلك، بالتوازي مع «الجانب الاقتصادي الذي يتبلور ببرامج اقتصادية في ميادين نقل الخبرات والشراكات الاقتصادية بهدف بناء سياسات تشجيع الاستثمارات المشتركة والمشاريع بين الشركات للدول الثلاث، عدا عن مناطق التجارة الحرة والمناطق الصناعية وخطوط النقل وتبادل الكهرباء والطاقة ومشاريع تكرير النفط ومرافئ تصدير النفط العراقي الجديدة في العقبة وغيرها من المنافذ الجديدة، وهي التي تدخل مراحل متقدمة في الجدية والتنفيذ.

.. القمة إعادة العراق، لتكوين رؤاه للحلول التي تدعم قوة العراق في العالم،.. والعمل مع قيادات عملاقة سياسيا وفكريا لها مكانتها الدولية كالملك الهاشمي والرئيس المصري، عنوان قوس قزح يلون المستقبل ويعد بالتغيير والتنمية والامان.

.. وجاء نص البيان الختامي، ترقية للجهود المصرية و الأردنية والعراقي، وفيه:

البيان الختامي للقمة الثلاثية في بغداد

* البيان الختامي يؤكد توسيع التعاون الثلاثي في قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة والنقل والأمن الغذائي والبنى التحتية والاستثمار والإنشاءات والإسكان.

* القادة: ضرورة اعتماد أفضل السبل والآليات لترجمة العلاقات الاستراتيجية بين البلدان الثلاثة على أرض الواقع.

* القادة يؤكدون أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

* السيسي والكاظمي يعربان عن تقديرهما لجهود الأردن الحثيثة والمتواصلة لوقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية.

* القادة يؤكدون ضرورة تفعيل الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

بغداد 27 حزيران (بترا)- صدر عن القمة الثلاثية التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بيان ختامي فيما يلي نصه: "البيان الختامي لقمة القادة ضمن آلية التعاون الثلاثي (العراق، الأردن، مصر) بغداد 27/6/2021في إطار الحرص على توثيق علاقات الشراكة التي تجمع جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ضمن آلية التعاون الثلاثي بينهم، وانطلاقا من الرغبة الصادقة لدى الدول الشقيقة الثلاث في تعزيز سبل التعاون وزيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها، وبهدف الاستمرار بإرساء عوامل الازدهار ومقومات التنمية، والارتقاء بالجهود المشتركة سعيا لتحقيق التكامل الاستراتيجي فيما بينهم: 1. استضاف دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في قمة ثلاثية عُقدت في بغداد بتاريخ 27/6/2021، لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل الاستراتيجي بين البلدان الشقيقة الثلاثة، ضمن آلية التعاون الثلاثي بين العراق والأردن ومصر.

2. تأتي هذه القمة استكمالاً لجهود القادة الثلاثة في تعزيز وتكامل الجهود المشتركة بين البلدان الثلاثة في كافة المجالات وعبر البناء على ما تم الاتفاق عليه من مخرجات في القمم السابقة، وآخرها قمة عمان التي استضافها الأردن بتاريخ 25/8/2020.

3. أشاد قادة الأردن ومصر بالجهود الدبلوماسية المتوازنة التي بذلتها الحكومة العراقية على صعيد تدعيم الأمن والاستقرار الإقليمي، ومحاولاتها في تقريب وجهات النظر لحل الخلافات وإنهاء الأزمات التي تعاني منها المنطقة.

4. أشاد قادة الأردن ومصر بجهود الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب وتصديها لتنظيم داعش الإرهابي، وبتضحيات الشعب العراقي وقدرات قواته المسلحة في هزيمة التنظيم الإرهابي، والتي ساهمت في درء الأخطار التي كان يمثلها وإرساء الأمن في العراق ودعم الاستقرار في المنطقة.

5. ثمن قادة الأردن ومصر إجراءات وخطوات الحكومة العراقية نحو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتطبيق برنامجها الحكومي، والتي ساهمت بشكل فعال في التغلب على الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وتداعيات تفشي وباء كورونا، وأرست قواعد النمو والازدهار للاقتصاد العراقي.

6. دعم قادة الأردن ومصر استعدادات الحكومة العراقية في التهيئة للانتخابات البرلمانية المقررة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وإنجاز كافة مراحلها ومتطلباتها، بما يساهم في إنجاح سير العملية الانتخابية وضمان شفافيتها في أجواء التنافس العادل لاختيار ممثلي الشعب.

7. أكد قادة الأردن ومصر دعمهما لجهود الحكومة العراقية في ترسيخ أمن العراق وفرض السيادة الوطنية ومنع التدخل في شؤونه الداخلية.

8. دعم قادة العراق والأردن مواقف جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في قضية سد النهضة، وأكدا على ضرورة الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية، بما في ذلك الاستمرار في ملء سد النهضة، دون التوصل لاتفاق عادل وشامل وملزم قانونا حول قواعد ملء وتشغيل السد وبما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.

9. أكد القادة ضرورة تفعيل الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونيل مطالبه المشروعة للحصول على دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

10. أكد القادة أن حل الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، وشددوا على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها تلك التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأكدوا أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية.

11. ثمن قادة العراق والأردن الدور المصري في إنهاء جولة التصعيد الأخيرة في غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وأعربا عن تقديرهما للجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على استدامة التهدئة، كما رحب القادة بالإعلان المصري عن مبادرة إعادة إعمار غزة باعتبارها مبادرة مصرية تهدف لرفع المعاناة عن سكان قطاع غزة في إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد، وثّمن القادة أيضا الدور المصري الفاعل في المصالحة الفلسطينية باعتبارها مسألة لا غنى عنها في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

12. أعرب قادة العراق ومصر عن تقديرهما لجهود الأردن الحثيثة والمتواصلة لوقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية، بما فيها جهود الأردن في وقف الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة ووقف إطلاق النار واستعادة التهدئة.

13. استعرض القادة المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، وجهود التوصل إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة، وخصوصا في سوريا وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات المعتمدة، وفي هذا السياق أكد القادة ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بناء على قرار مجلس الأمن 2245 على أن يحفظ أمن واستقرار سوريا وتماسكها ويتيح الظروف المناسبة للعودة الطوعية للاجئين.

14. رحب القادة بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة المؤقتة وبالتقدم المحرز، وأعربوا عن تمنياتهم للمجلس الرئاسي المؤقت وللحكومة المؤقتة بالتوفيق في إدارة المرحلة الانتقالية ودعمهم لجهود عقد الانتخابات في موعدها المقرر في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021. وأكد القادة ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وبما يسهم في استعادة سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها. كما ثمن قادة العراق والأردن الجهود المصرية الحثيثة في دعم الأشقاء الليبيين وتقريب وجهات النظر بينهم، وضمان أمن واستقرار الأوضاع في ليبيا.

15. استعرض القادة المستجدات وجهود التوصل إلى حلول سياسية للأزمة في اليمن وفق المرجعيات المعتمدة، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار بهذا البلد الشقيق.

16. أكد القادة التمسك بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والسعي لتحقيق المصالح المشتركة.

17. أكد القادة أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين البلدان الثلاثة بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك ويحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

18. أكد القادة ضرورة اعتماد أفضل السبل والآليات لترجمة العلاقات الاستراتيجية بين البلدان الثلاثة على أرض الواقع، وخاصة الاقتصادية والحيوية، والسعي لتكامل الموارد وتوفير كافة التسهيلات الممكنة لزيادة حجم التبادل التجاري بينها، وتعزيز الجهود في المجالات الصحية والصناعية والدوائية، لا سيما في ظل التبعات العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد على الأمن الصحي والغذائي والاقتصادي.

19. أكد القادة أهمية التنسيق الأمني والاستخباري بين الدول الثلاث لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، وتبادل الخبرات في مجال الأدلة الجنائية ومكافحة الجريمة الإلكترونية والتسلل، ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالتمويل أو التسليح أو توفير الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية، مشددين على أهمية استكمال المعركة الشاملة على الإرهاب.

20. أكد القادة ضرورة السير بالإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية العراقية-الأردنية المشتركة واستكمال المتطلبات اللازمة لذلك وإعطاء الأولوية للشركات من الدول الثلاث للمشاركة بعطاءات إنشائها.

21. اتفق القادة على ضرورة تعزيز مشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الثلاث وربط شبكات نقل الغاز بين العراق ومصر عبر الأردن وإتاحة منفذ لتصدير النفط العراقي عبر الأردن ومصر من خلال المضي باستكمال خط الغاز العربي وإنشاء خط نقل النفط الخام (البصرة-العقبة)، والتعاون في مختلف مجالات مشروعات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والبتروكيمياويات وبناء القدرات وتبادل الخبرات، والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار لدعم شركات القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في الدول الثلاث.

22. أكد القادة ضرورة التعاون في مختلف المجالات والقطاعات الصناعية ذات الأولوية لتعزيز أوجه التعاون والتكامل الصناعي بين الدول الثلاث في شتى الميادين الإنتاجية، والعمل على اعتماد مذكرة التفاهم المقترحة من قبل الجانب الأردني لتأطير التعاون والتكامل الصناعي بين البلدان الثلاثة والمتضمنة تسهيل إنشاء مشاريع صناعية مشتركة بينهم وإقامة معارض دائمة مشتركة على أراضيهم وتذليل العوائق الفنية غير الجمركية التي تواجه حركة التبادل التجاري، وتنسيق الجهود لإتمام إنشاء بوابة تجارة إلكترونية.

23. اتفق القادة على ضرورة التعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي من خلال استكمال مشروع إنشاء شركة إقليمية لتسويق المنتجات الزراعية وتوقيع بروتوكول التعاون في المجالات الزراعية.

24. بين القادة أهمية تشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان والطرق والجسور ومشاريع البنى التحتية في الدول الثلاث، وبناء شراكات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين وشركات المقاولات والاستشارات الهندسية للمساهمة في البناء والتشييد وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز تبادل المنتوجات والمواد الداخلة في قطاع الإنشاءات.

25. في ضوء انحسار وباء كورونا، شدد القادة على أهمية استمرار الجهود المشتركة للبلدان الثلاثة في إعادة تفعيل حركة النقل والشحن عبر ميناء نويبع/ العقبة حتى معبر الكرامة/ طريبيل.

26. وجه القادة، وفي إطار سعيهم لتعزيز ورفع مستويات التعاون الاقتصادي بين البلدان الثلاثة إلى عقد ملتقى أعمال على هامش أول اجتماع قادم لوزراء الصناعة والتجارة في الدول الثلاث، وذلك بعد تعذر عقده خلال العام الماضي بسبب ظروف جائحة كورونا.

27. اتفق القادة على التعاون في مجال النقل من خلال ما تم الاتفاق عليه مسبقا حول نقل المسافرين بين الدول الثلاث بتذكرة شاملة موحدة وتسهيل إجراءات منح تأشيرة الدخول فيما بينهم. كما اتفقوا على توأمة الأكاديميات البحرية بين الدول الثلاث.

28. اتساقا مع قرار القادة في قمة عمان 2020 حول آلية التناوب للسكرتارية التنفيذية لآلية التعاون الثلاثي، أقر القادة تسليم مهام السكرتارية إلى وزارة الخارجية في جمهورية العراق من شهر آب/ أغسطس المقبل ولمدة عام واحد، خلفا لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية.

29. ثمن قادة الأردن ومصر جهود العراق في تنظيم أعمال القمة الثلاثية، وبحسن الاستقبال وكرم الضيافة".



مدير تحرير جريدة الرأي الأردنية

