مصرع طفل شنقًا أثناء لهوه فى مدينة الوقف بقنا

لقي طفل مصرعه، الأحد، شنقًا في نافذة منزل أسرته أثناء اللهو بقرية القلمينا بمركز الوقف بمحافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من المقدم محمد حمزة مأمور مركز شرطة الوقف، بالعثور على جثة "عمرو جمال صالح، 12 عامًا، مشنوقًا في النافذة داخل منزله بقرية القلمينا التابعة لدائرة المركز.

وكشفت تحريات المباحث أن الطفل كان يلهو داخل المنزل وشنق نفسه في النافذة في غياب أسرته، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.