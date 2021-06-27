الأحد 27 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفل شنقًا أثناء لهوه فى مدينة الوقف بقنا

مصرع طفل
مصرع طفل

لقي طفل مصرعه، الأحد، شنقًا في نافذة منزل أسرته أثناء اللهو بقرية القلمينا بمركز الوقف بمحافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من المقدم محمد حمزة مأمور مركز شرطة الوقف، بالعثور على جثة "عمرو جمال صالح، 12 عامًا، مشنوقًا في النافذة داخل منزله بقرية القلمينا التابعة لدائرة المركز.

وكشفت تحريات المباحث أن الطفل كان يلهو داخل المنزل وشنق نفسه في النافذة في غياب أسرته، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

تحقيق ضبط مدير محافظة قنا شرطة عرف الله بين شمال الجامعى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

حبس مدرب بالأهلى طعن زميله حتى الموت بعد مباراة الترجى

الباز يكشف: متحف بالعاصمة الإدارية يضم الآثار النبوية ومقتنيات نجوم دولة التلاوة

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

تأكيداً لـ«الدستور».. وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة لقيادات ورؤساء الشركات

وزير النقل عن رفع كفاءة المترو: خايف أصحى الصبح ألاقى الخط الأول واقف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من حالة الفوضى

وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي نظيريه الأمريكي والبحريني في روما اليوم

مسؤول فلسطينى: الاحتلال ينتهج إجراءات لتهجير أهالى القدس