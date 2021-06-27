محمد رشاد عثمان: 30 يونيو ثورة شعبية أنقذت مصر من حرب أهلية

وصف محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، الرئيس السيسي بالبطل الذي تصدى للإخوان واستجاب لتحركات شعبية في 30 يونيو 2013 لإنقاذ مصر من حرب أهلية.

وأضاف خلال تصريحات له اليوم، بمناسبة الاحتفالات بالعيد الثامن لثورة 30 يونيو المجيدة، أنها اندلعت لتخليص مصر من حكم الإخوان الإرهابيين وإنقاذها من تنظيمات وميليشيات متطرفة كانت تريد استباحة أرضها وتحويلها لنموذج مكرر، مما يجري في ليبيا وسوريا والعراق اليمن.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن استجابة الرئيس السيسي للتطلعات الشعبية وتأييد الجيش المصري لرغبات ملايين المصريين، كان العامل الحاسم في نجاح الثورة وفي تحقيقها أهدافها.

وأفاد بأنه خلال العام الأوحد الأسود للإخوان، لاحظ ملايين المصريين انقطاع الكهرباء وندرة البنزين واختفاء أنابيب البوتاجاز ووجود اضطرابات أمنية عارمة ومحاولات لأخونة أجهزة الدولة السيادية ومنها الجيش والقضاء، مضيفا أن الإخوان لم تكن عندهم خطة وطنية لحكم مصر، لكن خطط تأمرية إرهابية على الوطن وهو ما شعر به ملايين المصريين وانتفضوا ضده.

وشدد نائب الإسكندرية على أن ثورة 30 يونيو المجيدة، وبعد 7 سنوات من الإنجازات التامة المباركة بعد تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، أثبتت أنها كانت ضرورية لإنقاذ مصر وحياة ملايين المصريين.