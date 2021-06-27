الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

محمد رشاد عثمان: 30 يونيو ثورة شعبية أنقذت مصر من حرب أهلية

النائب محمد رشاد
النائب محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ

 وصف محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، الرئيس السيسي بالبطل الذي تصدى للإخوان واستجاب لتحركات شعبية في 30 يونيو 2013 لإنقاذ مصر من حرب أهلية.

وأضاف خلال تصريحات له اليوم، بمناسبة الاحتفالات بالعيد الثامن لثورة 30 يونيو المجيدة، أنها اندلعت لتخليص مصر من حكم الإخوان الإرهابيين وإنقاذها من تنظيمات وميليشيات متطرفة كانت تريد استباحة أرضها وتحويلها لنموذج مكرر، مما يجري في ليبيا وسوريا والعراق اليمن.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن استجابة الرئيس السيسي للتطلعات الشعبية وتأييد الجيش المصري لرغبات ملايين المصريين، كان العامل الحاسم في نجاح الثورة وفي تحقيقها أهدافها.

وأفاد بأنه خلال العام الأوحد الأسود للإخوان، لاحظ ملايين المصريين انقطاع الكهرباء وندرة البنزين واختفاء أنابيب البوتاجاز ووجود اضطرابات أمنية عارمة ومحاولات لأخونة أجهزة الدولة السيادية ومنها الجيش والقضاء، مضيفا أن الإخوان لم تكن عندهم خطة وطنية لحكم مصر، لكن خطط تأمرية إرهابية على الوطن وهو ما شعر به ملايين المصريين وانتفضوا ضده.

وشدد نائب الإسكندرية على أن ثورة 30 يونيو المجيدة، وبعد 7 سنوات من الإنجازات التامة المباركة بعد تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، أثبتت أنها كانت ضرورية لإنقاذ مصر وحياة ملايين المصريين.

النائب محمد رشاد عثمان مجلس الشيوخ إنجازات الرئيس السيسي احتفالات 30 يونيو مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

التحريات تكشف ملابسات تصاعد دخان من قطار البدرشين

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

تأكيداً لـ«الدستور».. وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة لقيادات ورؤساء الشركات

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الباز يكشف: متحف بالعاصمة الإدارية يضم الآثار النبوية ومقتنيات نجوم دولة التلاوة

حبس مدرب بالأهلى طعن زميله حتى الموت بعد مباراة الترجى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي

«فتح»: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من حالة الفوضى