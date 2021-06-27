الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اجتماع حزبى بالإسكندرية لدعم الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

اجتماع احزاب الاسكندرية
اجتماع احزاب الاسكندرية

اجتمع عدد من أمناء الأحزاب بالمحافظة، لتنسيق التعاون بينهم، تفعيلاً لدور الأحزاب السياسية بالإسكندرية، بحضور طلعت المصري، أمين عام حزب الريادة والدكتور مصباح دويك أمين حزب الأحرار الاشتراكيين ومحمد صبري حجازى، أمين الحزب الناصري ومحسن عبد الباسط، أمين مساعد حزب مصر بلدى وعدد من الأمناء المساعدين.


وأكد أمين حزب الجيل الديمقراطي بالاسكندرية أن الاتحاد هو تجمع سياسي حزبي القصد منه دعم الدولة بكل مؤسساتها ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتكوين ظهير سياسي قوى يعمل على محاربة الأفكار الهدامة وقوى الإرهاب.

أضاف عمر عوض أن الهدف العام منه خدمة المجتمع السكندري وتغيير الصورة والفكرة الخاطئة عن دور الأحزاب السياسية وعمل فعاليات تثقيفية وخدمية مشتركة لخدمة المواطن السكندري ومناقشة كل المشاكل والمعوقات التي تواجهه أثناء مباشرة حياته اليومية وعرضها على المسئولين المختصين لحلها.


وأكد عوض أن تكوين إعلام حزبي سياسي موحد يخاطب المواطنين بكل وسائل الإعلام ومنصات التواصل بضرورة التكاتف والتعاون من أجل الصالح العام ورفعة شأن الوطن واجتماعاته بصفة دورية متفق عليها، ويكون مقر الاجتماعات المقرات المختلفة لجميع أمانات الأحزاب المشاركة.


أضاف أن شروط انضمام كل الأحزاب السياسية التى تعمل من أجل صالح الوطن وللقيادة السياسية التى يقودها الرئيس السيسي، ويكون أمين المحافظة هو ممثل الحزب أو ما ينوب عنه والباب مفتوح لجميع الأحزاب للانضمام فى اى وقت وكذلك الاستعانة بكل الكفاءات بالأحزاب.

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