الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

ودع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، في ختام أعمال القمة الثلاثية التي عُقدت أعمالها اليوم الأحد، في العاصمة العراقية بغداد.

وقال الكاظمي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات «تويتر»: «ودعت بغداد بالحفاوة والمحبة الأشقاء، جلالة الملك عبد الله الثاني وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد عقد قمة ناجحة تم خلالها الاتفاق على تفعيل المشاريع التنموية بين الدول الثلاث وتوسيع نطاق التعاون على كل المستويات، خدمة لشعوبنا وتعزيزاً لمنهج العمل المشترك».

ووفقًا لما ذكره البيان الختامي للقمة الثلاثية، أكد القادة الثلاثة التمسك بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والسعي لتحقيق المصالح المشتركة.

كما أكد القادة أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين البلدان الثلاثة بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك ويحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

كذلك أكد القادة ضرورة اعتماد أفضل السبل والآليات لترجمة العلاقات الاستراتيجية بين البلدان الثلاثة على أرض الواقع، وخاصة الاقتصادية والحيوية، والسعي لتكامل الموارد وتوفير كافة التسهيلات الممكنة لزيادة حجم التبادل التجاري بينها، وتعزيز الجهود في المجالات الصحية والصناعية والدوائية، لا سيما في ظل التبعات العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد على الأمن الصحي والغذائي والاقتصادي.

وشدد القادة على أهمية التنسيق الأمني والاستخباري بين الدول الثلاث لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، وتبادل الخبرات في مجال الأدلة الجنائية ومكافحة الجريمة الإلكترونية والتسلل، ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالتمويل أو التسليح أو توفير الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية، مشددين على أهمية استكمال المعركة الشاملة على الإرهاب.

كما دعم قادة العراق والأردن مواقف جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في قضية سد النهضة، وأكدا على ضرورة الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية، بما في ذلك الاستمرار في ملء سد النهضة، دون التوصل لاتفاق عادل وشامل وملزم قانونًا حول قواعد ملء وتشغيل السد وبما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.

الكاظمي يودع الرئيس السيسي

الكاظمي يودع الرئيس السيسي

الكاظمي يودع الرئيس السيسي