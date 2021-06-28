سامى مغاورى: تراجعت عن قرار الاستقالة من النقابة وكان يهمنى مصلحة الممثلين

قال الفنان سامي مغاوري إنه تراجع عن قرار استقالته التي فاجا بها أعضاء نقابة المهن التمثيلية خلال الفترة الماضية، وذلك بعد البروتوكول الذي عقد بين شركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي.

وأوضح "سامي"، في تصريح لـ"الدستور"، أن سبب قرار استقالته في البداية كان لمصلحة الممثلين، حيث رأى أن هناك عددًا كبيرًا من الفنانين لا يحصلون على حقوقهم، مؤكدًا أنه الوضع تغير تمامًا بعد بروتوكول شركة المتحدة وهو ما جعله يتراجع عن قرار استقالته منذ أسبوع.

وأوضح أن هذا التعاون يضمن حقوق الممثلين وهو هدفه من البداية وهو ما فعلته شركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة الماضية، خاصة وأنها قررت ألا يسمح لأحد التمثيل إلا بتصريح رسمي من النقابة وهو ما يعطي فرص لأصحاب المواهب التي تستحق.

بروتوكول تعاون بين المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة المهن التمثيلية

ووقّعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة حسن عبدالله، خلال الفترة الماضية بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، داخل مقر الشركة بالخليفة المأمون، ووقّع على الاتفاقية عمرو الفقي عضو مجلس إدارة المتحدة من قبل الشركة، ونصت الاتفاقية على الكثير من أوجه التعاون في أعمال الشركة القادمة، وأهمها عدم السماح بالعمل إلا لمن يملكون تصريحا من النقابة.

وحضر التوقيع حسن عبدالله، رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للشركة ومساعد رئيس مجلس الإدارة.

أخر أعمال سامي مغاوري الفنية

من جهة أخرى، شارك الفنان سامي مغاوري في بطولة مسلسل "حلم الفضاء" أول مسلسل في الوطن العربي يهتم بنشر ثقافة علوم وتكنولوجيا الفضاء من خلال مغامرات شيقة ومثيرة.

وتهدف قصة هذا المسلسل إلى نشر الوعي وثقافة علوم وتكنولوجيا الفضاء، من خلال مغامرات مثيرة ومشوقة للأطفال، ويعتبر هذا النوع من المسلسلات جديدة ومميز للأطفال، ويعد الفضاء هو مغامرة للطفل ويثير التفكير والإبداع بداخله، ويجعل لديه فضول المعرفة من غموض الفضاء.

"حلم الفضاء" من تأليف محمد كمال حسن، ومصطفى زايد، ومن إخراج عمرو عادل، والعمل من بطولة مجموعة مميزة من نجوم دراما الرسوم المتحركة على رأسهم الفنانة سوسن بدر والفنان سامي مغاوري. وتم عرضه على القناة الأولى المصرية.

وشارك الفنان سامى مغاورى مؤخرًا فى حكاية "أمل حياتى" الذى لعبت بطولتها الفنانة حنان مطاوع، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، الذى تضمن 10 حلقات فى كل حكاية، والحكاية من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن.

كما شارك الفنان سامي مغاوري مؤخرًا في مسلسل “اللعبة”، بطولة هشام ماجد وشيكو، وحقق كثير من النجاحات وحقق مشاهدات عالية فور عرضه، كما نال على إعجاب الكثير من جمهوره.

مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادي أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومي كساب وأحمد فتحي ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامي مغاوري وأوتاكا.