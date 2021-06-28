«أنين الدمى».. الروائية نور عبد المجيد تخترق عالم الديستوبيا النفسية

صدر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية أحدث أعمال الروائية نور عبد المجيد بعنوان "أنين الدمى"، بالتزامن مع الدورة الـ 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

تقدم نور عبد المجيد تجربة جديدة في الرواية بعد بثها كعمل صوتي في يناير من العام الجاري من خلال إحدى منصات الكتاب الصوتي العالمية، قبل أن تعيد نشرها في كتاب ورقي.

ودارت أحداث حلقات المسلسل الصوتي العربي "أنين الدمى" في إطار من الإثارة والغموض في عالم من الديستوبيا النفسية، وهو الجديد والمغاير عن عوالم نور عبد المجيد، والتي اشتهرت بالكتابة الرومانسية والاجتماعية بها من خلال 10 روايات أدبية منشورة لها مع مختلف دور النشر في الوطن العربي.

وتشير نور عبد المجيد عن التجربة التي تخوضها في الرواية في تصريحات صحفية، قائلة:«نعم جديدة تمامًا ومختلفة عن جميع ما كتبت؛ هي فكرة برأسي منذ أعوام، واستغرقت أكثر من عام ونصف تقريبًا في التحضير والكتابة. استمتعت بهذا العناء وكل ما أرجوه أن يصل الى قلب المستمع كما تشكل في قلبي ورأسي».

غلاف الرواية

وأطلقت منصة Storytel، المسلسل ضمن مشروعها للإنتاجات الأصلية "ستوريتل أوريجينال" بهدف إثراء المحتوى العربي المسموع بإضافة عدد من المسلسلات الصوتية بمعايير عالمية إلى مكتبة المسلسلات العربية المسموعة.

وتدور أحداث المسلسل حول "آدم" ضابط شرطة سابق يعيش في جزيرة معزولة كي يستفيد من هدوئها في التعافي من مرض نفسي شديد ألمّ به، ولكن مقتل جارته على يد مجهول يجعل شخصية الضابط وحاسة التحقيق لديه تنمو مرة أخرى، ويبدأ في ملاحظة أشياء غريبة تحدث على متن الجزيرة، تجعله يكتشف حقائق تغير عالمه إلى الأبد.

نور عبد المجيد هي كاتبة سعودية - مصرية حصلت على ليسانس الآداب من جامعة أم القرى وعلى دبلوم في التربية وعلم النفس من جامعة عين شمس في القاهرة. كتبت العديد من الروايات التي لاقت نجاحًا في الوطن العربي مثل "صولو- الحرمان الكبير - رغم الفراق" وبعض الروايات الأخرى التي تحولت إلى مسلسلات مثل "أريد رجلًا - أنا شهيرة أنا الخائن".