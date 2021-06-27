الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الغرف التجارية تشيد بتأجيل التسجيل المسبق للشحنات «ACI» لمدة 3 أشهر

شحنات ACI
شحنات ACI

أشاد فتحي الطحاوي عضو اتحاد الغرف التجارية بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بتأجيل التسجيل المسبق للشحنات «ACI» لمدة 3 أشهر، ليصبح التطبيق الإلزامى للمنظومة أول أكتوبر المقبل.

وأضاف الطحاوي في تصريحات لـ«الدستور» أن القرارات الأخيرة للحكومة تصب في مصلحة التجارة والصناعة ودعم التجار، مشيدا بالتعاون والتنسيق بين اتحاد الغرف التجارية ومجتمع للأعمال ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك لما فيه المصلحة العامة.

وطالب عضو الغرف التجارية بسرعة الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية «نافذة»، وإصدار التوقيع الإلكتروني من خلال شركتى «مصر المقاصة، وإدارج بيانات المصدر الأجنبي على منصة «تبادل البيانات المؤمنة» عبر تكنولوجيا «Blockchain»، وتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفى للشحنة الذى تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر، بحيث ترد مصلحة الجمارك فى ٤٨ ساعة على هذا الطلب، وفى حالة القبول يتم آليًا إرسال بريد إلكترونى برقم تعريف الشحنة «ACID» إلى المصدر الأجنبى، وإخطار المستورد المصرى من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكترونى لمنصة «نافذة»، ثم يقوم المصدر بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيًا، ويتولى المستورد مراجعتها واعتمادها عبر منصة «نافذة»، ثم يمكن بدء إجراءات التخليص المسبق للشحنات إن رغب المستورد فى ذلك.
وأوضح  أن المستوردين متوافقين  مع سياسة الدولة، وليسوا ضد عملية التنظيم ولكن تنفيذ المنظومة يحتاج الي وقت كافي ، وأن قرار التسجيل المسبق يساعد في تسهيل الاجراءات وراحة كبيرة للمستورد.

الغرف التجارية المالية التسجيل للشحنات القرار ات وزارة المالية

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