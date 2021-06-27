رئيس البرلمان العربي يستقبل سفير مملكة إسبانيا بالقاهرة

استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم الأحد بمكتب البرلمان العربي بالقاهرة، سفير مملكة إسبانيا لدى جمهورية مصر العربية.

وبحث رئيس البرلمان العربي مع سفير مملكة إسبانيا لدي مصر، عدد من القضايا والتطورات في المنطقة، وتبادل وجهات النظر والمواقف بشأنها.

يذكر أن رئيس البرلمان العربي، قد كرم عدد من البرلمانيين والدبلوماسيين العرب في الحفل الختامي للدبلومة التطبيقية الأولى حول الدبلوماسية البرلمانية العربية التابعة للبرلمان العربي.

و أقيم الحفل تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والتي حضرها أعضاء المجالس والبرلمانات العربية، أعضاء البرلمان العربي، الدكتور مصطفي الفقي، الدكتورة مشيرة خطاب، السفير محمد العرابي والسفراء العرب والمندوبين لدى جامعة الدول العربية ومنسوبي الأمانات العامة ووزارات الخارجية.



وأكد "العسومي"، خلال كلمته الافتتاحية للحفل الذي أقيم بقاعة الأندلسية بمقر جامعة الدول العربية، أن فكرة إطلاق مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، جاءت في إطار إستراتيجية العمل الجديدة

للبرلمان العربي، واعتماده "الدبلوماسية البرلمانية" كآلية محورية لمبادراته واقتراحاته، ووفقا لسعي البرلمان العربي في تفعيل "الدبلوماسية البرلمانية العربية" كإطار عام لتوجهاته المستقبلية إعلاءً للمصلحة العربية

وتلبية طموحات الشعوب العربية والتعبير عن صوتها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ودفاعاً عن أولويات ومصالح الدول العربية.