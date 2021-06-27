الأحد 27 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس البرلمان العربي يستقبل سفير مملكة إسبانيا بالقاهرة

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي يستقبل سفير إسبانيا

استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم الأحد بمكتب البرلمان العربي بالقاهرة،  سفير مملكة إسبانيا لدى جمهورية مصر العربية.

وبحث رئيس البرلمان العربي مع سفير مملكة إسبانيا لدي مصر، عدد من القضايا والتطورات في المنطقة، وتبادل وجهات النظر والمواقف بشأنها.

يذكر أن رئيس البرلمان العربي، قد كرم عدد من البرلمانيين والدبلوماسيين العرب في الحفل الختامي للدبلومة التطبيقية الأولى حول الدبلوماسية البرلمانية العربية التابعة للبرلمان العربي.

و أقيم الحفل تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والتي حضرها أعضاء المجالس والبرلمانات العربية، أعضاء البرلمان العربي، الدكتور مصطفي الفقي، الدكتورة مشيرة خطاب، السفير محمد العرابي والسفراء العرب والمندوبين لدى جامعة الدول العربية ومنسوبي الأمانات العامة ووزارات الخارجية.

وأكد "العسومي"، خلال كلمته الافتتاحية للحفل الذي أقيم بقاعة الأندلسية بمقر جامعة الدول العربية، أن فكرة إطلاق مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، جاءت في إطار إستراتيجية العمل الجديدة
للبرلمان العربي، واعتماده "الدبلوماسية البرلمانية" كآلية محورية لمبادراته واقتراحاته، ووفقا لسعي البرلمان العربي في تفعيل "الدبلوماسية البرلمانية العربية" كإطار عام لتوجهاته المستقبلية إعلاءً للمصلحة العربية
وتلبية طموحات الشعوب العربية والتعبير عن صوتها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ودفاعاً عن أولويات ومصالح الدول العربية.

عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي جمهورية مصر العربية سفير مملكة إسبانيا القضايا والتطورات المنطقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

حبس مدرب بالأهلى طعن زميله حتى الموت بعد مباراة الترجى

الباز يكشف: متحف بالعاصمة الإدارية يضم الآثار النبوية ومقتنيات نجوم دولة التلاوة

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

تأكيداً لـ«الدستور».. وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة لقيادات ورؤساء الشركات

وزير النقل عن رفع كفاءة المترو: خايف أصحى الصبح ألاقى الخط الأول واقف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من حالة الفوضى

وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي نظيريه الأمريكي والبحريني في روما اليوم

مسؤول فلسطينى: الاحتلال ينتهج إجراءات لتهجير أهالى القدس