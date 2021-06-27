الكويت تسجل 1558 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، اليوم الأحد، تسجيل 1558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 351481 حالة، في حين سجلت 14 حالة وفاة، 12 حالة منها غير محصنة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة في الكويت 1933 حالة.

وأضاف السند، في بيانٍ له مساء اليوم، أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنه تم أيضا تسجيل 1592 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في الكويت إلى 331015 حالة، مشيرًا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 94.18 في المئة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 272 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 18533 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 988 حالة.

وأفاد السند، بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 12218 مسحة، ليصبح مجموع الفحوصات 2933563، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 12.75 في المئة.

وفي ختام بيانه، جدد السند الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني، موصيًا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام باحتواء انتشار الفيروس.

قرارات كويتية جديدة بشأن إجراءات السفر

وفي وقتٍ سابق من يونيو الجاري، قرر مجلس وزراء الكويت، عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، المعتمد لدى دولة الكويت، على أن يستثنى من ذلك الفئات التالية:

- الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم.

- المواطنون الحاصلون على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية.

- الحوامل شريطة حصولهم على شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة.

- وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021.