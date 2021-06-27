«تعليم قنا» تحصل على المركز الثاني في مسابقة ابدع وابتكر

أعلن الدكتور صبري خالد، وكيل تعليم قنا، الحصول على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة "ابدع وابتكر" التي أشرفت عليها الإدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021.

وقال صبري إن الاستفادة من الأسس العلمية والتكنولوجية تحث على الابتكار والتفكير العلمي بما عزز فوز الطلاب: محمود نبيل أحمد، وعبد الرحمن عادل عبد الفتاح، وأحمد الأمير أحمد، وصادق محمد صادق من مدرسة يوسف إسماعيل الإعدادية بالألومنيوم التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية الذين ضربوا مثلا رائعا عن ميزة العمل بروح الفريق.

واعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا مقترح القبول بالصف الأول الثانوى العام والفنى للعام الدراسى 2021/2022 وذلك بعد الإطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس وبعد دراسة الإحصاء التكرارى للناجحين بالشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية دور أول يونيه 2021.

من ناحيته، أكد محافظ قنا أنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام ليكون 248 درجات بجميع المدارس الحكومية على أن تحدد مدارس الثانوية الخاصة الحد الأدنى للقبول بها حسب المعدلات من حيث عدد الفصول وكثافتها وذلك طبقا للائحة كل مدرسة.

أضاف الداودي أنه تم تنسيق التعليم الفنى حيث جاء تنسيق المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنين نظام الخمس سنوات بحد أدنى 240 درجة والمدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنات نظام الخمس سنوات بحد أدنى 220 درجة وتنسيق المدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات 200 درجة والمدارس الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الثلاث سنوات 190 درجة والمدارس الثانوية الصناعية للبنات نظام الثلاث سنوات 140 درجة والمدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام ميكانيكا نظام الثلاث سنوات 180 درجة المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام زخرفيه نظام الثلاث سنوات 120 درجة والتدريب المزدوج صناعى ميكانيكا نظام الثلاث سنوات 190 درجة والتدريب المزدوج صناعي زخرفة نظام الثلاث سنوات 180 درجة وفصول خدمات التعليم الصناعي 170 درجة .

كما جاء تنسيق التعليم الثانوي التجارى بحد ادنى 220 درجة للمدارس الثانوية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات و205 درجة للمدارس الثانوية التجارية (بنين – بنات ) نظام الثلاث سنوات و 180 درجة لفصول خدمات التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات و170 درجة لتنسيق التعليم الفنى المزدوج التجارى نظام الثلاث سنوات و210 درجات للمدارس الثانوية التجارية الفندقية بشرط اجتياز المقابلة الشخصية .

وبلغ الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الزراعية 140 للمدارس الثانوية الزراعية (بنين – بنات) نظام الثلاث سنوات و180 للمدرسة الثانوية الزراعية المتقدمة بالصالحية نظام الخمس سنوات و120 درجة للمدارس الثانوية الزراعية إعداد مهنى نظام الثلاث سنوات للحاصلين على الشهادة الإعدادية مجال أول زراعى فقط.