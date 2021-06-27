بعد رحيلها.. تفاصيل الفيلم الوحيد الذي مثلت فيه اعتماد خورشيد

رحلت عن عالمنا، مساء اليوم الأحد، المنتجة اعتماد خورشيد والتي أنتجت العديد من الأعمال الفنية، لكنها لم تشارك في التمثيل إلا في عمل واحد وهو فيلم السبع أفندي عام 1951.

فيلم السبع أفندي دارت قصته حول سكر عبود موظف بسيط يعامله رئيسه بغلظة وعدم احترام. يستنكر سكر من معاملة رئيسه الذي دأب على أن يهينه بمناسبة أو بدون مناسبة، ويخلد سكر للنوم فيتراءى في أحلامه أنه حقق أحلامه فيجد نفسه أنه يستطيع أن يعبر من خلال الحائط أو أي حاجز أمامه، فيقرر الانتقام من رئيسه فيظهر له من خلال الحائط، يفقد المدير أعصابه ويدخل مستشفى الأمراض العقلية، وهنا تظهر اعتماد بدور الممرضه التي تعالجه، وبعدها يذهب سكر مع صديقه حكمت إلى كباريه ويقابل هناك جيهان وتتوالى الأحداث.

الفيلم من بطولة سعيد أبو بكر في دور (سكر عبود)، و شادية في دور (جيهان) وسراج منير في دور (عمر بك - رئيس سكر)، فريد شوقي في دور (شريف) عبد العزيز أحمد دور (الطبيب)، عمر الحريري في دور (حكمت) وعدلي كاسب في دور (مدير بالكباريه) وتوفيق الدقن في دور (نادل في الكباريه)، وهو من إخراج أحمد خورشيد.

وأسست اعتماد خورشيد شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز شاركت في إنتاج عدد من الأفلام، وأسست (معامل اعتماد خورشيد) للطبع والتحميض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينات وحتى السبعينيات من أبرزها (العزاب الثلاثة، والمغامرة الكبرى، والحسناء والطلبة).

يذكر أن اعتماد خورشيد تزوجت من أحمد خورشيد والد الفنان عمر خورشيد لاعب الجيتار المصري، ثم تزوجت بعد ذلك صلاح نصر في فترة حكم الرئيس عبد الناصر حتى وفاته.