الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. الحكم على متهم بـ«تزوير محررات رسمية»

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شقوير، غدا الاثنين، الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر .
 

يصدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين العشماوي وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار.


وأسندت النيابة للمتهم، وهو من أصحاب الوظائف العمومية، كاتب أول بإدارة شئون العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول، فى ارتكاب تزوير محررات رسمية وهي 61 إيصال توريد منسوب صدوره للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بطريق الاصطناع الكامل على غرار المحررات الرسمية الصحيحة، بأن اتفق معه على ارتكابها، وأمده بالبيانات اللازمة فقام المجهول بإنشاء المحررات، ودون به البيانات وزيله بتوقيعات ومهرها بأختام مزورة، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وهذه المساعدة.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة تقليد بواسطة الغير ختم أخد الجهات الحكومية، وتوقيعات موظفين عاملين بتلك الجهة " خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة المالية"، واستعملها فى تزوير المحررات سالفة الذكر.


 

الحكم متهم تزوير محررات رسميه مدينة نصر

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