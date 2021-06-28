الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدا.. الحكم على 9 متهمين بقتل مواطن في 6 أكتوبر

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شقوير، الحكم على 9 متهمين بقتل مواطن بسبب خلافات علي نشاط الاتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية بمنطقة 6 أكتوبر.

وتبين من خلال أوارق القضية أن المتهمين هم “أ .م ، أمين شرطة شرطة بنجدة اكتوبر ، أ . م وشهرته حمادة كنتاكي ، مفتش سرفيس ، أ . ع ، وشهرته ابو عمر ، سمسار ، ع . ض ، عامل ، ع . م ، عامل ، ع . م ، هارب ، ه . س ، هارب ، م . س ، هارب ، س . ض ، هارب”.

يصدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين العشماوي وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار.

وكشف أمر الإحالة قتل المتهمين المجنى عليه مبروك . م عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بينوا النية وعقدوا العزم على قتله، لما بينهم وبينه من خلاف، وأعدوا تنفيذاً لمخططهم الإجرامى حيث استدرجه المتهمان الأول والثانى لمكان الواقعة، وما أن ظفروا به فى مكان الواقعة حتى أطلق المتهمين من الثالث حتى الأخير وابل من الطلقات النارية صوبه، مما أدى لإصابته الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى الأخير أحرزوا أسلحة نارية مششخنة "بندقية ألية سريعة الطلقات"، كما أحرزوا طلقات نارية تستخدم فى هذا السلاح،مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني أحرزوا بواسطة باقي المتهمين أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية سريعة الطلقات حال كونها لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بالإضافة إلى أن المتهم الأول أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر، وكذلك عقار الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

واختتم أمر الإحالة أن المتهمين جميعا أتلفوا عمدا أموالا منقولة وهي المركبة المملوكة للمجني عليه وجعلوها غير صالحة للاستخدام وترتب علي ذلك ضررا ماليا تجاوز قيمة خمسون جنيها.

 

الحكم متهمين قتل مواطن جنايات القاهرة حيازة أسلحة نارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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