«بيكا وعنبة» أبرزهم.. «المهن الموسيقية» تمنع التعامل مع 5 من مطربي المهرجانات

قرر مجلس نقابة الموسيقيين فى اجتماعه، اليوم الأحد، منع التعامل مع حمو بيكا ونور التوت ومسلم وعنبة وأحمد موزة، على أن يمنع كل من ليس عضوًا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات، خلال بيان صادر عنها، منذ قليل.

وسبق أن صرح هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بأنه يدرس إمكانية منح مطربي المهرجانات فرصة الانضمام لشعبة المونولوج في نقابة المهن الموسيقية وتقنين أوضاعهم.

ونشر حمو بيكا وقتها صورة للفنان هاني شاكر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها قائلًا: "رسالة شكر واحترام وتقدير لنقيب المهن الموسيقية أمير الغناء العربي، الأستاذ هاني شاكر، على دعمه الكبير لمغني ومؤديي المهرجان وإعطاء الفرصة لهم للانضمام لشعبة "المونولوج" لتقنين أوضاعنا داخل نقابة المهن الموسيقية والتحكم في الكلمات والموسيقي، وشكر خاص لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية".

مجلس نقابة الموسيقيين

مجلس نقابة الموسيقيين