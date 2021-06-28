مسن بالمنوفية يحصل على الشهادة الإعدادية: «شكرًا لأسرتي وهفضل أتعلم لحد ما أموت»

قال عبدالعزيز عامر، 56 عامًا، شيخ قرية بهواش التابعة لمركز منوف بالمنوفية، إن حصوله على الشهادة الإعدادية في هذا السن وسام علي صدرة، مؤكدًا أنه حصل علي الشهادة بعد التسجيل في مديرية التربية والتعليم للحصول عليها منزليًا.

أضاف شيخ قرية بهواش أنه توقف عن الدراسة في سن 15 سنة ولم يحالفه الحظ في إكمال تعليمه بعد عمله مع والده في أراضه الزراعية وتركه للتعليم بعد رسوبه في الامتحان، مؤكدًا أن فخور بحصوله هذا العام على الشهادة الإعدادية:"اللي حصل ده إنجاز أنا سعيد به".

وتابع"أسرتي ساعدتني في الحصول علي الشهادة الإعدادية بعد 41 سنة من ترك الدراسة، وكلهم فخورين بي"، لافت إلى أنه سعيد بالخطوة في المجال العلمي، موجهًا الشكر لكل من مساعده في اجتياز الشهادة الإعدادية وحصوله عليها هذا العام.

أشار عبد العزيز إلى أنه سيتعلم وينتقل من صف للآخر حتى توافيه المنية، مضيفًا أنه وجد في التعليم معرفة ومطالعة مهما علمته الحياه لم يكن ليحصل على هذه المعارف الذي اكتسبها من التعليم، مشددًا على أنه سيكمل تعليميه حتى إنهاء التعليم الجامعي.