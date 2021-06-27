الأحد 27 يونيو 2021
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سياسي

«صناعة البرلمان»: زيارة السيسي للعراق تؤكد الانطلاق نحو تعزيز العمق العربي

معتز محمود
معتز محمود

أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس السيسي للعراق، والتي تؤكد أهمية العلاقات بين القاهرة وبغداد باعتبارهما دولتين محورتين في العالم العربي والشرق الأوسط.

وقال معتز محمود خلال تصريحات له اليوم الأحد، إن زيارة السيسي للعراق جاءت في إطار العلاقات الثنائية التي تجمع بين القاهرة وبغداد على مدى العقود الماضية، وحرص مصر على تثمينها وتقويتها الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الزيارة لبغداد، بمثابة دعم كبير للعراق، وتنطلق من حرص الرئيس على تعزيز العلاقات العربية العربية، بشكل عام والعلاقات المصرية - العراقية بشكل خاص، والعمل على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

وأفاد النائب بأن زيارة السيسي للعراق لها دلالة سياسية مهمة، وتعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ سنوات طويلة، بما يؤكد إدراك مصر التام لقوة العراق ومحورية دوره المركزي في المنطقة المستند على تاريخ وحضارة عريقة ممتدة.

وشدد النائب على أن زيارة السيسي للعراق تؤكد فعالية وجرأة السياسة الخارجية المصرية طوال الفترة الماضية والانطلاق نحو العمق العربي بكل قوة، مؤكدا الحرص على تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في إطار السياسة التي تتبناها مصر، والقائمة على ترسيخ وحدة الصف بهدف تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار لجميع الأشقاء العرب.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن زيارة الرئيس السيسي إلى بغداد تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاماً، وتأتي انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومةً وشعباً، وتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو آفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب زيارة الرئيس للعراق السيسي البعثة الأممية في بغداد

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