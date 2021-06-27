الملكة إليزابيث الثانية تتوجه لمقر عزلة الأمير هاري

شوهدت الملكة إليزابيث الثانية بالأمس وهي تتجه نحو المنزل الريفي فورجمور، حيث يقيم الأمير هاري بعد أن وصل إلى المملكة المتحدة.

وأكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن دوق ساسكس وصل إلى مكان الإقامة في وندسور يوم الجمعة لبدء خمسة أيام من العزلة الذاتية قبل حضور حفل إزاحة الستار عن تمثال امه الراحلة الاميرة ديانا في 1 يوليو المقبل.

وشوهدت جدته الملكة البالغة من العمر 95 عاما وهي تقود سيارتها نحو الكوخ المدرج مساء الجمعة والذي يقيم فيه الامير هاري بعد وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية.

سافر هاري إلى وندسور من منزله في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، للانضمام إلى شقيقه الأمير ويليام من اجل إزاحة الستار عن تمثال ديانا، أميرة ويلز، في قصر كنسينجتون.

تم تقليص الحفل، الذي يقام في عيد ميلاد والدتهما الستين ، بسبب قيود فيروس كورونا، حيث لم يتمكن العديد من أصدقاء ديانا من الحضور.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يسافر فيها هاري إلى بريطانيا ويقضي بعض الوقت مع شقيقه منذ جنازة دوق إدنبرة في قلعة وندسور في 17 أبريل الماضي.

بقيت زوجته ميجان ماركل في قصرها الذي تبلغ تكلفته 11 مليون جنيه إسترليني في مونتيسيتو مع آرتشي البالغ من العمر عامين وطفلتهما الثانية، ليليبت ديانا ، التي ولدت قبل 21 يومًا في مستشفى سانتا باربرا الريفية.

وبالنسبة للحفل فانه بالإضافة إلى عائلة ديانا ، أميرة ويلز ، سيحضر الحفل أيضًا أعضاء لجنة التمثال، النحات إيان رانك برودلي ، ومصمم الحدائق ، بيب موريسون، وسيتم تقديم مزيد من التفاصيل حول التمثال والحديقة في الأول من يوليو.

وكان من المقرر أن يضع الشقيقان خلافهما المرير جانبا لاستضافة حفل مفصل في الأول من يوليو في قصر كنسينجتون ، منزلها السابق.