بعد أزمة مسلسل«كله بالحب».. أحمد السعدنى يشارك فى بطولة 4 أفلام سينمائية

يعيش الفنان أحمد السعدني حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تعاقد رسميًا على بطولة أكثر من عمل سينمائي، ويشارك في بطولة 4 أفلام سينمائية، يأتي هذا عقب أزمة مسلسل«كله بالحب».

فيلم الجواهرجي

ويعتبر فيلم "الجواهرجي" آخر الأعمال السينمائية التي تعاقد عليها "السعدني" رسميًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدي، والفنانة منى زكي، ويظهر أحمد السعدني خلاله بشخصية طبيب، ويتعرض لبعض المواقف الكوميدية مع هنيدي ومنى زكي.

ويعكف صناع فيلم "الجواهرجي" على التحضيرات اللازمة قبل بدء التصوير المقرر انطلاقه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء المخرج إسلام خيري من معينة أماكن التصوير، بالإضافة إلى انتهاء الجهة المنتجة لإبرام التعاقدات مع الفنانين المرشحين للمشاركة في بطولة العمل، بجانب هنيدي ومنى زكي وريم مصطفى وآسر ياسين وعارفة عبد الرسول وأحمد السعدني، وهو من تأليف عمر طاهر.

فيلم 200 جنيه

وتعاقد أيضًا الفنان أحمد السعدني على المشاركة في بطولة فيلم "200 جنيه"، والذي يخوض بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن، وتدور أحداث فيلم 200 جنيه في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة، ولكن تربطهم هذه العملة الورقية فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة، وتجسد الفنانة نيللي كريم خلال الأحداث شخصية راقصة أفراح شعبية، فيما يجسد الفنان أحمد رزق شخصية مدرس ملتزم يعاني من بعض ضغوط الحياة اليومية.

فيلم وادي الموت

ويشارك "السعدني" في بطولة فيلم "وادي الموت" الذي تدور أحداثه في إطار الأكشن، ويتم تصويره بين القاهرة ودبي، والعمل بطولةعلي ربيع، مصطفى خاطر، سارة الشامي، إلياس الخبولي، دانا حلبي، محمد القاضي، وإخراج أحمد البدري.

فيلم العنكبوت

كما ينتظر "السعدني" عرض فيلم "العنكبوت"، والذي يشارك فيه كضيف شرف أمام الفنان أحمد السقا، ومن المقرر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

انسحاب "السعدني" من "كله بالحب"

وكان الفنان أحمد السعدني أعلن انسحابه من مسلسل "كله بالحب" الذي تخوض بطولته الفنانة زينة، وعرض خلال موسم رمضان الماضي، وأصر على الانسحاب منه رغم عدم انتهاء تصوير نصف مشاهده، على خلفية وجود مشكلات بينهما وبين الشركة المنتجة، وقرر تقديم شكوى للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مع رفع قضية ضد الشركة المنتجة.