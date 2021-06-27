رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد أزلية العلاقات مع الصين

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أزلية العلاقات مع الصين، مشيرا إلى أنها تسير بخطى ثابتة نحو الأفضل خاصة في المجال العسكري.

والتقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، مع سفير جمهورية الصين الشعبية بالسودان ماشين مين، بحضور الملحق العسكري بالسفارة الصينية، معربا خلال اللقاء عن بالغ شكره وامتنانه للحكومة الصينية على تقديمها لمعدات وآليات عسكرية للسودان.

من جهته، وصف سفير جمهورية الصين الشعبية بالسودان، العلاقات بين البلدين بالإستراتيجية، وأن بلاده تولي اهتماماً كبيراَ بالتعاون العسكري مع السودان، وأن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا مطردا.

وأكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة، على المضي قدما وبإرادة سياسية قوية، في تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا لسلام السودان والإسراع في تشكيل الآليات واللجان المختصة بذلك.

والتقى البرهان، اليوم، مع ممثلي تنظيمات الترتيبات الأمنية لسلام دارفور.

وقال الفريق سليمان صندل حقار رئيس لجنة الترتيبات الأمنية بحركة "العدل والمساواة"، في تصريح صحفي، إن اللقاء ناقش قضايا الترتيبات الأمنية واللجنة العسكرية المشتركة العليا واللجان الدائمة لوقف إطلاق النار واللجان القطاعية والتمثيل السياسي وتمثيل الضباط في القوات النظامية.

وأضاف: "لمسنا اهتماما كبيرا من القائد العام رئيس المجلس الأعلى المشترك لوقف إطلاق النار بهذه القضايا ونبشر قواتنا المنتشرة ببلادنا، بأننا نعمل بإصرار وروح الفريق الواحد على تذليل كافة الصعاب التي تعتري تنفيذ هدفنا المشترك".