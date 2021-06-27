الأحد 27 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد وفاتها.. ما علاقة اعتماد خورشيد بشيريهان ومايا دياب؟

اعتماد خورشيد
اعتماد خورشيد

توفيت، منذ قليل، المنتجة والكاتبة اعتماد خورشيد بعد صراع مع المرض. 

وفي سياق السطور التالية، تستعرض “الدستور" تفاصيل علاقة اعتماد خورشيد مع شيريهان ومايا دياب.

وعن علاقتها بشريهان، قالت خورشيد في إحدى اللقاءات التليفزيونية إنها كانت صديقة لوالدتها، والتي كانت متعثرة، وما أن وضعت يديها على رأسها ورتلت بعض آيات القرآن إلا وولدت وأنجبت شريهان لذا فدائما ما تقول اعتماد أن شريهان ولدت على يديها. 

وأضافت اعتماد أن علاقتها بشيريهان توترت بعد الكتاب الذي كتبه أحد الصحفيين عنهما لكن تم التصالح أيام ثورة 25 يناير، حيث تقابلت الأخيرة في التحرير مع نجل الأول، وقالت له "خلى ماما تسامحني وتحدثنا وقلت لها أنا مسمحاكي وأنا زى أمك وبكينا أنا وهي".

وفي نفس اللقاء، تحدثت اعتماد أيضا عن مايا دياب حيث قالت إنها شاهدتها كثيرا وأعجبت بها وهى تغني لمصر وقالت إنها تريد أن تقابلها وتتحدث معها فحقق لها الإعلامي نيشان مقدم البرنامج أمنيتها واتصل بمايا التى تحدث معها وسمعت عبارات الثناء من خورشيد.

الجدير بالذكر أن المنتجة اعتماد خورشيد ولدت في 29 أغسطس 1935، وأسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز، كما شاركت في إنتاج عدد من الأفلام.

مثيرة للجدل إعتماد خورشيد مايا دياب عبد العزيز ثورة 25 يناير نيشان لبنى عبد العزيز غرفة العناية رتل

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وائل لطفي

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