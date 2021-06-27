الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الفلاحين»: العفن الهبابي لن يؤثر على أسعار المانجو

العفن الهباب في المانجو
العفن الهباب في المانجو

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن العفن الهبابي مرض ينتج عن هو نمو بعض الفطريات الرمية على المادة العسلية التي تتركها بعض الحشرات على أوراق المانجو مثل حشرة المن والبق الدقيقي والحشرة القرية، لافتا إلى أن هذه الفطريات تمنع وصول الضوء للأوراق مما يقلل عملية البناء الضوئي ويمكن تواجد هذه الفطريات على الثمار لكن هذا الفطر ليس خطيرا ويمكن السيطرة عليه بسهولة.

وأضاف «أبوصدام» أن نسبة إصابة أشجار المانجو هذا العام بالعفن الهبابي ليست عالية ولن تؤثر على إجمالي الإنتاجية ولن تتسبب في ارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة كما يروج البعض.

وتابع عبدالرحمن أن العفن الهبابي ينتشر في مزارع المانجو بالإسماعيلية منذ 6 سنوات ولا يتسبب هذا الفطر في موت أشجار المانجو لكن انتشاره بصورة وبائية يضعف الإنتاجية إلى حد ما.

وأشار إلى أنه  يجب على مزارعي المانجو الاهتمام بتقليم الأشجار لتقليل نسبة الرطوبة ودخول أشعة الشمس لقلب الأشجار مع إزالة الحشائش وقطع الأغصان والأفرع الميتة واعتدال عمليات الري مع رش الأشجار المصابة بالمبيدات الحشرية وبمحلول الصابون البوتاسي. 

-الفلاحين العفن الهبابي ليس خطيرا ولن يؤثر على أسعار

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