الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

الأرصاد تحذر من ارتفاع شديد في الحرارة غدا

طقس حار
طقس حار

تشهد مصر منذ بداية فصل الصيف أجواء حارة، حيث اقتربت درجات الحرارة من الأربعين درجة، فيما ارتفعت نسبة الرطوبة بشكل ملحوظ، ما جعل هيئة الأرصاد تحذر من تعرض المواطنين للشمس خشية الإصابة بضربات شمس ينتج عنها إغماء كامل.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية إن طقس غدا سيشهد ارتفاع فى درجات الحرارة بأغلب الأنحاء على كافة محافظات مصر، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف «شاهين» في تصريحات لـ«الدستور» أن طقس الليل غدا سيكون معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما سيكون لطيف على السواحل الشمالية.

وأوضح مدير مركز التنبؤات بالهيئة الهامة للأرصاد الجوية، أن غدا الإثنين، يشهد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، وذلك على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وأشار إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة غدا الاثنين، قال إنها ستكون كالآتي:  القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة.

هبوط ارصاد مصر درجات ضرب

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