الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدواء» تنظم ورشة عمل عن متطلبات تصميم مصانع المستحضرات الصيدلية

ورشة عمل هيئة الدواء
ورشة عمل هيئة الدواء

نظمت هيئة الدواء المصرية ورشة عمل حول متطلبات تصميم مصانع المستحضرات الصيدلية، وتم تقديم شرح تفصيلي عن الاشتراطات الخاصة بتصميم مصانع المستحضرات الصيدلية والإجراءات اللازمة لاعتماد التصميمات، طبقاً لأحدث المعايير والمراجع الدولية والخبرة العلمية والعملية، من خلال تقديم محتوى تدريبى شامل.

استهدف البرنامج الصيادلة ذوي الخبرة بالتصنيع الدوائي والمهتمين بتصميم مصانع المستحضرات الصيدلية، وشهدت الورشة مشاركة  ٣٠ صيدليا.

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد قامت بالتعاون والتنسيق مع ممثلين من مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ووزارة الخارجية، ونخبة من الخبراء في مجال الملكية الفكرية، بتنظيم ورشة عمل لمجموعة من الكوادر المتخصصة بالهيئة، للتعريف بحقوق الملكية الفكرية وأهميتها في مجال صناعة وإتاحة الدواء، وذلك بمقر مركز التطوير المهني المستمر التابع للهيئة.

ورشة عمل هيئة الدواء
ورشة عمل هيئة الدواء
ورشة عمل هيئة الدواء
ورشة عمل هيئة الدواء
هيئة الدواء المصرية ورشه عمل المستحضرات الصيدلية الاشتراطات الخاصة أحدث المعايير التصنيع الدوائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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