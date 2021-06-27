«الدواء» تنظم ورشة عمل عن متطلبات تصميم مصانع المستحضرات الصيدلية

نظمت هيئة الدواء المصرية ورشة عمل حول متطلبات تصميم مصانع المستحضرات الصيدلية، وتم تقديم شرح تفصيلي عن الاشتراطات الخاصة بتصميم مصانع المستحضرات الصيدلية والإجراءات اللازمة لاعتماد التصميمات، طبقاً لأحدث المعايير والمراجع الدولية والخبرة العلمية والعملية، من خلال تقديم محتوى تدريبى شامل.

استهدف البرنامج الصيادلة ذوي الخبرة بالتصنيع الدوائي والمهتمين بتصميم مصانع المستحضرات الصيدلية، وشهدت الورشة مشاركة ٣٠ صيدليا.



وكانت هيئة الدواء المصرية، قد قامت بالتعاون والتنسيق مع ممثلين من مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ووزارة الخارجية، ونخبة من الخبراء في مجال الملكية الفكرية، بتنظيم ورشة عمل لمجموعة من الكوادر المتخصصة بالهيئة، للتعريف بحقوق الملكية الفكرية وأهميتها في مجال صناعة وإتاحة الدواء، وذلك بمقر مركز التطوير المهني المستمر التابع للهيئة.

ورشة عمل هيئة الدواء