«خجولة جدا».. تصريحات علا غانم تقودها لتصدر التريند

كشفت الفنانة علا غانم عن عدة مفاجآت وأسرار حولها قادتها إلى تصدر التريند ومحركات البحث على مدار الساعات القليلة الماضية.

جاء ذلك خلال استضافتها ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدى أمس، حيث تحدثت علا غانم عن أشياء عديدة تخص حياتها الشخصية.

هتم الخمسين سنة نوفمبر الجاي

أكدت علا غانم أن ما يتردد عن سنها حقيقى، حيث أكدت لها أنها ستتم عامها الـ 50 فى نوفمبر المقبل، مؤكدة أن سنها بفترة الزواج كان قليلا، حيث أكدت أنها تزوجت صغيرة للغاية حيث كان سنها وقتها 17 سنة ونصف، وانفصلت بعد فترة عن زوجها ولم يقم شريكها وقتها بطلاقها حيث كان مصر على عدم الطلاق.

خجولة جدا

أكدت علا غانم أنها خجولة جدًا، قائلة: "هتصدقينى لو قلتلك أنى خجولة جدًا ومش اجتماعية، والتمثيل دومًا ما كان بيورينى الدنيا ويخرجنى من حصار حول شخصيتى".

زيجات علا غانم

كشفت الفنانة علا غانم أنها تزوجت ثلاثة مرات، مؤكدة أنها دائما ما كانت تتزوج بعقلها وليس بقلبها، وأضافت رداً على سؤال كام مرة حبيتى: "اعتدت على الزواج بعقلى وليس بقلبى ولكن الزيجة الأولى كنت صغيرة فيها، وكانت تقليدية، وانفصلت بعد 4 سنين ونصف".

سبب الزواج الثاني

وعن سبب الزواج الثاني، قالت علا غانم إن سببه الوحدة، مضيفة أن زيجتها الثانية جاءت بعد 11 عامًا من الزواج الأول، وأضافت أن مدتها لم تزد على 7 شهور، حيث كان سببها الوحدة والاختيار كان خطأ لأنهما كانا مختلفين تمامًا.

كانت علا غانم قد أثارت جدلا كبيرا بعد عودتها من خارج مصر، حيث عادت إلى مصر لحضور حفل زفاف ابنتها في أحد فنادق القاهرة، وما إن ظهرت ابنتها بفستان الزفاف حتى ربط الجميع بين التشابه الكبير بين الفنانة علا غانم وابنتها.