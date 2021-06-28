الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«إرادة من المِحنة».. حكاية شاب يقهر العجز بـ«العمل والرياضة» (صور)

صلاح حسن
صلاح حسن

تحدى الإعاقة والوصول لتحقيق العديد من الأشياء، هو الهدف الذي سعى له الشاب الثلاثيني صلاح حسن، بالرغم من تعرضه للإعاقه عندما كان عملاه عام ونصف أصيب بمرض شلل الأطفال بسبب تعرضه للسخونة الشديدة، ولكنه ظل يمارس حياته بشكل طبيعي حتى وصل لما هو عليه.  

بعد وفاة والدته وهو في عمر صغير انقلبت حياته رأسًا على عقب، ترك تعليمه، وبدأ وعمر 12 عامًا، بتعلم نحت التمثيل التي تباع كقطع تاريخية بالأماكن السياحية.

وقال "صلاح" لـ"الدستور"، إنه قرر الإتجاه للعمل بالنجارة مع أخيه، وتحول في عمر صغير لصنائعي أثاث ماهر بعد أن أصيب بشلل أطفال، لافتًا إلى أن حياته تحولت كليًا بعد وفاة والدته التي اعتاد على العيش بمساعدتها، تبدل الحال عندما توفت وأصبح بمفرده لا يجد من يهتم بأمره لذلك ترك الدراسة وهو في الصف الخامس الابتدائي.

"كنت نفسي أكمل دراستي جداً بس الأمر كان صعب وموت امي عجزنى أكتر و معرفتش أكمل دراستي"، و استكمل "صلاح" أنه أخذ من إعاقته حافز له بتصنيع تماثيل فرعونية من الأخشاب وبيعها في المناطق الأثرية وعمره لا يتخطي العشر أعوام "كنت بحاول أنجح في أي شيء"، وظل بمتابعة قدمه وعمل العديد من جلسات العلاج الطبيعي

بعد عدة أعوام حول ورشة أخيه لمكان كبير يقومون بتنفيذ غرف النوم والأثاث بشكل عام، بجانب ابتكاره لفكرة تنجيد القطع الخشبية بشكل مختلف ومميز لا يفرق شيء عن المصانع الكبيرة المتخصصة في عمل أثاث المنزل.

يمارس صلاح أيضٍا العديد من الرياضات مثل كرة القدم ورفع الأثقال وغيرها من الرياضات التي يستطيع ذوي الإحتياجات الخاصة اتقانها، وذلك بالرغم من عدم اتزان عموده الفقرى وقدمه اليسرى.

ولفت إلى أنه يحلم بالوصول للكثير من البطولات في الرياضات التي يمارسها، ويساعد الكثير من الذين فقدوا الأمل بسبب ظروفهم الصحية من خلال أخذهم للنادي الخاص بهم، مضيفًا:"أنا نفسي الناس تبطل تهمل ذوي الإعاقات الخاصة وإعاقتى مش بتأثر على حركتي أوي وبستطيع الوقوف لساعات، وختم حديثه بتوجيه رسالة لأي شخص يعاني من ظروف خاصة بالبعد عن الإحباط.

 وتابع:"لما بلاقي حد محبط بحاول اخده للنادي بتاعنا و أوعيهم أنهم لازم يلعبوا رياضة ويبطلوا يفكروا إنهم عالة على المجتمع".

IMG-20210627-WA0011
IMG-20210627-WA0011
IMG-20210627-WA0010
IMG-20210627-WA0010
IMG-20210627-WA0012
IMG-20210627-WA0012
IMG-20210627-WA0013
IMG-20210627-WA0013
تعليم قدم ورشة ذوى الاحتياجات الخاصة مجتمع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 28-6-2021

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

«الداخلية» تطلق «كلنا واحد» لطرح السلع بتخفيضات 40%

صعود طفيف لمؤشرات البورصة.. وإيقاف التعامل على أسهم 8 شركات

بينهم سيدة.. تسليم جثامين 9 أشخاص لذويهم بعد إعدامهم

بـ 24 مليون جنيه.. «التعاونية للتعمير» تنتهي من تنفيذ أول دار رعاية للمسنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي