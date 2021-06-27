مصرع شخص وإصابة 3 إثر تصادم سيارتين أعلى دائرى المريوطية

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة ملاكى أعلى الدائرى نزلة المريوطية وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من الخدمات الأمنية بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا ومصابين أعلى الطريق الدائرى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بملاكى ووفاة شخص وإصابة 3 آخرين وتم نقل المتوفى إلى المشرحة ونقل المصابين إلى المستشفى، وتم رفع آثار الحادث لفتح الطريق.

نصائح لضمان القيادة الآمنة على الطرق السريعة

طالبت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات، الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، وقدمت عدة نصائح لقيادة آمنة على الطرق السريعة، وتتمثل في:-

1- مضاعفة مسافة الأمان بين السيارة الأمامية والخلفية وهي 8 أمتار لكل 10 كيلو سرعة السيارات.

2- السير بأقل سرعة آمنة.

3- مراعاة اتباع القيادة الآمنة.

4- الالتزام بتعليمات المرور، واستخدام جميع الأضواء الموجودة بالسيارة.

5- احذر التوقف الفجائي خاصة على الطرق السريعة.

6- عدم غلق نوافذ السيارة لكي لا تتضاعف نسبة عدم الرؤية من داخل السيارة.