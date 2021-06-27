الأحد 27 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استدغاء أطراف الأزمة خلال أيام

مصدر بجامعة طنطا: ضم شكوى «فتاة الفستان» إلى مرفقات النيابة العامة

فتاه الفستان
فتاه الفستان

كشف مصدر مطلع بجامعة طنطا أن الدكتور محمود زكي شدد على غلق موضوع «فتاة الفستان» وعدم الحديث عنه، انتظارًا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

وقال المصدر، لـ"الدستور"، إن الشكوى التى قدمت اليوم إلى رئيس الجامعة سيتم ضمها للمحضر الذى تم تحويله إلى النيابة العامة، ليكون ضمن المرفقات التى ستقدمها الجامعة، لافتًا إلى أنه من المتوقع قيام النيابة باستدعاء جميع الأطراف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأحال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، أمس السبت، واقعة التنمر والتحرش بطالبة ترتدي فستانا بكلية الآداب إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا.

وأصدرت الجامعة بيانًا رسميًا لإعلان القرار جاء فيه: "تهيب الجامعة بالجميع عدم التطرق للموضوع لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق واستبيان الحقائق كاملة".

كانت الطالبة حبيبة طارق، الطالبة بكلية الآداب جامعة طنطا، كتبت على صفحتها بــ"فيسبوك"، قائلة: "كنت ذاهبة إلى الامتحان ودخلت إلى لجنتي وعندما أديت الامتحان خرجت لاستلام بطاقتي، فسألني مراقب الامتحان.. أنت مسلمة أم مسيحية؟ فتعجبت من السؤال جدًا، ونظر إلي نظرة غريبة وقالي خلاص خلاص.. وعندما خرجت وجدت 2 من المراقبين نساء واحدة جذبت الثانية إليها لكي تقول لها.. تعالي شوفي لابسه إيه".

أضافت حبيبة:"لم يكن في رأسي أن هذا الكلام كله يخصني، أو أن كل هؤلاء ينظرون إلي بسبب فستاني، ولكن إحدى المراقبتين قالت لي.. انتي نسيتي تلبسي بنطلونك ولا ايه؟!، وظلتا تتحدثان مع بعضهما البعض عني وأنا لم أر أي سبب للحديث عني بهذا الشكل.

وأكملت "حبيبة" بالقول: المراقبتين قالتا لي وأنتي ماشية الهواء هيطير الفستان وهيترفع، وقالت لي لا أنتى ربنا يهديكي وترجعي لحجابك ودي فترة يا بنتي وهتعدي، والناس في الكلية كانت بتنادي بعض عليا، من كتر ما خلتني فرجة في الكلية، وأنا معملتش لحد حاجة، وبعد ما روحت نزلت البوست على (فيسبوك) والناس قالت لي قدمي شكاوى ولازم الموضوع يكبر علشان ده تنمر، وينزل تحت بند تحرش لفظي وخصوصًا إنه كان فيه مراقبين رجالة وكانوا بيتفرجوا علينا".

مصدر بجامعة طنطا للدستور شكوى فتاة الفستان إلى مرفقات النيابة وسيتم استدعاء جميع الاطراف خلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

تأكيداً لـ«الدستور».. وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة لقيادات ورؤساء الشركات

وفاة اعتماد خورشيد بعد صراع مع المرض

وزير النقل عن رفع كفاءة المترو: خايف أصحى الصبح ألاقى الخط الأول واقف

حبس مدرب بالأهلى طعن زميله حتى الموت بعد مباراة الترجى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من حالة الفوضى

وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي نظيريه الأمريكي والبحريني في روما اليوم

مسؤول فلسطينى: الاحتلال ينتهج إجراءات لتهجير أهالى القدس