الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مدرب بالأهلى طعن زميله حتى الموت بعد مباراة الترجى

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق، بحبس مدرب سباحة بالنادي الأهلي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بالتسبب في وفاة زميله المدرب، بعدما وجّه له طعنات قاتلة أودت بحياته، بسبب خلافات بينهما في الشيخ زايد، مساء أمس السبت، حيث تمكنت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهم، وإحالته للتحقيق.

 

التحريات والتحقيقات التي جرت فى الحادث، قالت إن المتهم والمجني عليه احتفلا بفوز فريقهما، بمقر النادي في الشيخ زايد، فى المباراة التي جمتعهما مع نادي الترجي التونسي، ثم خرجا فى الشارع، وبدأ «المجني عليه» فى مطالبة المتهم بباقي أموال بيع دراجة نارية.

 

وأضافت التحريات التي باشرها العميد أحمد نجم، مفتش مباحث الشيخ زايد، أن الطرفين تبادلا السب والقذف ثم تشاجرا سويا، بسبب الخلاف المالي فيما بينهما، حتى دلف المجني عليه إلى أحد الكافيهات بالشيخ زايد، واستل سلاح أبيض «سكين» محاولا توجيه طعنة للمتهم، إلا أن الأخير تمكن من تخليصها من يده، ووجه له طعنات أودت بحياته في الحال، وأتصل أحد المارة بالنجدة، حيث انتقلت إلى هناك رفقة قوة من المباحث، وتمكنت من القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

 

وتلقت النيابة العامة محضر الشرطة، وانتقلت إلى مكان الحادث، وناظرت جثة المجني عليها، وأمرت بتشريحها بمعرفة قطاع الطب الشرعي، لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، كما تحفّظت على كاميرات المراقبة فى المكان الذي شهد الحادث.

 

وحققت النيابة العامة مع المتهم، وأمرت بحبسه احتياطيا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

مدرب سباحة بالنادي الأهلي حبس مدرب سباحة بالنادي الأهلي طعنات قاتلة الشيخ زايد بيع دراجة نارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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حبس مدرب بالأهلى طعن زميله حتى الموت بعد مباراة الترجى

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