القبض على المتهم بضرب «فتاة العمرانية»

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فتاة بالضرب والسب.

وسعت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) وأحد المواقع الإخبارية متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فتاة بالضرب والسب. وتبين بالفحص حضور (طالبة، مقيمية بدائرة القسم) لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة وبصحبتها والدتها، وقررت أنه أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم، قام قائد إحدى السيارات بمعاكستها، ولدى معاتبتها له تعدى عليها بالضرب والسب "دون إصابات" .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد مرتكب الواقعة وضبطه والسيارة قيادته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.