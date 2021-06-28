باحثون: العقاقير المخفضة للكوليسترول قللت الإصابة بالسرطان لمرضى قصور القلب

أظهرت دراسة جديدة، أن العقاقير المخفضة للكوليسترول قد يكون لها دور كبير في الوقاية من مرض السرطان.



وتوصلت هذه الدراسة الأخيرة التي أجريت على 87000 مريض يعانون من قصور القلب، أن هؤلاء المرضى الذين تناولوا العقاقير المخفضة للكوليسترول لديهم خطر منخفض بشكل كبير للإصابة بالسرطان.



ووجد الباحثون، خلال الدراسة، انخفاضًا بنسبة 16٪ في حالات الإصابة بالسرطان وانخفاض بنسبة 36٪ في وفيات السرطان لدى المرضى الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول مقارنة بمن لا يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول.

العقاقير المخفضة للكوليسترول خفضت الإصابة بالسرطان لمرضى قصور القلب



وأضاف الباحثون، أن هذه هي أكبر دراسة تبحث في تأثيرات أدوية الكولسترول وعلاقتها بخفض نسبة الإصابة بأمراض السرطان، وفقًا لمال جاء بموقع " webmd" الطبي.



الحالة الصحية لمرضى قصور القلب كانت بأحسن حالاتها



كما أوضح الباحثون، أن المرضى الذين يعانون من قصور القلب تتحسن حالتهم بشكل كبير، ويعيشون لفترة أطول بسبب العلاجات، حيث تتحول أسباب الوفيات من أمراض القلب والأوعية الدموية إلى الحالات غير القلبية الوعائية.



وتشكل الوفيات الناجمة عن السرطان أحد أهم الوفيات غير القلبية الوعائية لدى مرضى قصور القلب، لذا فمن المهم البحث عن أي استراتيجيات لتقليل عبء السرطان لدى هؤلاء المرضى

وخلال الدراسة حلل الباحثون بيانات من 87102 مريضًا في هونج كونج تم نقلهم إلى المستشفى بسبب قصور القلب بين عامي 2003 و 2015، حيث تم متابعة المرضى حتى تم تشخيص إصابتهم بالسرطان أو وفاتهم نهاية عام 2018.



كما تم استبعاد المشاركين من الدراسة إذا كان لديهم تاريخ من السرطان أو تم تشخيصهم أو ماتوا بسبب السرطان خلال 90 يومًا من التشخيص الأول لفشل القلب.



وأظهرت النتائج أنه خلال متابعة متوسطها 4.1 سنوات ، تم تشخيص 11052 مريضًا أى 12.7٪ حديثًا بالسرطان، وتوفي 3863 مريضًا أى 4.4٪ بسبب السرطان.



وكان أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين المشاركين، في الأمعاء والمعدة والرئة والكبد والجهاز الصفراوي، حيث كان مستخدمو العقاقير المخفضة للكوليسترول أقل عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 16٪ مقارنة بغير المستخدمين بعد التعديل متعدد المتغيرات.



وكان معدل الوفيات لجميع الأسباب لمدة 10 سنوات أقل أيضًا بين مستخدمي العقاقير المخفضة للكوليسترول مقارنة مع غير المستخدمين.