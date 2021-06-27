الشروق تصدر «وللبحر ارتعاشات» للكاتب السوداني فايز الشيخ السليك

صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، رواية "وللبحر ارتعاشات" للكاتب الصحفي والروائي السوداني فايز الشيخ السليك، ومن المقرر تواجدها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، التي ستنطلق خلال الفترة من 30 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "في القراءة حياة".



تغوص الرواية في عوالم مجموعة من شباب وشابات جاءوا إلى القاهرة من عدة دول؛ بغرض عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، أو الهرب عبر سيناء إلى تل أبيب.

تدور أحداث الرواية داخل أحياء ومقاهي القاهرة خلال فترة أحداث ما أطلق عليه الربيع العربي، وما رافقها من تحولات سياسية واجتماعية، وتتصاعد وقائعها داخل زورق يحمل مئات المهاجرين الذين ينتمون إلى السودان، إريتريا، إثيوبيا، نيجيريا، مصر.

ويتقاسم بطل الرواية السوداني ذكرياته وأحلامه مع صديق هارب من سوريا، ومجموعة من المثقفين والمثقفات المصريين؛ فتتقاطع مشاعر الحب والخوف والأمل بين تضاريسها التي استمرت عامين.

وللبحر ارتعاشات

وبحسب الدار؛ رواية "للبحر ارتعاشات" مازجت بين السياسي والعاطفي مثلما يفعل كاتب الرواية في كل أعماله، إلا أن الجديد فيها تمثَّل في جعل القاهرة مسرحًا للأحداث؛ ومن ثَمَّ تناولت ملامح من طبيعة العلاقات بين السودانيين والمصريين، والمشاركة الوجدانية بين الشعبيْن في أحداث كل بلد، وكيفية التعايش وسط ظلال أحداث متلاحقة.

وكان الروائي والكاتب الصحفي السوداني فايز الشيخ السليك، قد وقع في مايو الماضي، عقد نشر روايته الجديدة "وللبحر ارتعاشات" مع العضو المنتدب بدار الشروق أميرة أبو المجد.

صدر للكاتب من قبل 3 روايات هي: "مراكب الخوف"، "أنا والرئيس.. أسرار المرايا وجنون الياسمين"، "ديجافو"، وكتاب سياسي باسم "الزلزال.. العقل السوداني، ذاكرة مثقوبة وتفكير مضطرب".

فايز الشيخ السليك، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، عمل مراسلا لصحيفتي "الشرق الأوسط" و"الحياة"، ورأس تحرير صحيفة "أجراس الحرية" بالإنابة. درس الصحافة وعلم النفس في جامعتي أم درمان الإسلامية والخرطوم، ونال شهادة الماجستير في علوم الصحافة من جامعة كونبياك بالولايات المتحدة الأمريكية.