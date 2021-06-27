محافظ القليوبية يتفقد ترميم سور قصر محمد علي وتوسعة دائري شبرا الخيمة

تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأحد، المشروعات الجاري العمل بها، لدفع الأعمال بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد شارع المنتزه خلف قصر محمد علي لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق، كما تابع أعمال ترميم سور القصر من داخل معهد التعاون الزراعي وأعمال دهان بلدورات على جانبي الطريق.



ووجه المحافظ بتشجير الشارع من الجانبين، كما وجه بدهان واجهات المباني المحيطة بقصر محمد علي، والمتابعة الجيدة للطريق العام لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية للمواطن، كما تفقد أعمال ورفع كفاءة مجزر حي غرب شبرا الخيمة، وينفذ أعمال التطوير جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميًا.

من جانبه، وجه المحافظ الشركة المنفذة بالالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر ويتم هذا من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع والالتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيًا، كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري منطي بعرض 10 أمتار وتكلفة 13.5 مليون جنيه، وقد تم التنسيق مع المدير التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات للانتهاء من نقل كابلات التليفونات مع توفير إمكانية نقل سوق الأحد الذي يتسبب بعرقلة الحركة المرورية كما وجه بإزالة القمامة مع توفير صناديق القمامة.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة،حيث تفقد القطاعات الثلاثة بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، وتابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت في جميع القطاعات، وجاري الانتهاء من رصف الإنترلوك على كورنيش ترعة الإسماعيلية ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير مع الانتهاء من تنفيذ التعديلات، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتابع أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.