الأحد 27 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد ترميم سور قصر محمد علي وتوسعة دائري شبرا الخيمة

جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية

تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأحد، المشروعات الجاري العمل بها، لدفع الأعمال بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد شارع المنتزه خلف قصر محمد علي لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق، كما تابع أعمال ترميم سور القصر من داخل معهد التعاون الزراعي  وأعمال  دهان بلدورات على جانبي الطريق.


ووجه المحافظ بتشجير الشارع من الجانبين، كما وجه بدهان واجهات المباني المحيطة بقصر محمد علي، والمتابعة الجيدة للطريق العام لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية للمواطن، كما تفقد أعمال ورفع كفاءة مجزر حي غرب شبرا الخيمة، وينفذ أعمال التطوير جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميًا.

من جانبه، وجه المحافظ الشركة المنفذة بالالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر ويتم هذا من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع والالتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيًا، كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري منطي بعرض 10 أمتار وتكلفة 13.5 مليون جنيه، وقد تم التنسيق مع المدير التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات للانتهاء من نقل  كابلات التليفونات مع توفير إمكانية نقل سوق الأحد الذي يتسبب بعرقلة الحركة المرورية كما وجه بإزالة القمامة مع توفير صناديق القمامة.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة،حيث تفقد  القطاعات الثلاثة  بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، وتابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت في جميع القطاعات، وجاري الانتهاء من رصف الإنترلوك على كورنيش ترعة الإسماعيلية ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير مع الانتهاء من تنفيذ  التعديلات، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتابع أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.

الطريق الدائري محافظة القليوبية عبدالحميد الهجان المشروعات حي شرق شبرا الخيمة طريق الدائري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

حبس مدرب بالأهلى طعن زميله حتى الموت بعد مباراة الترجى

الباز يكشف: متحف بالعاصمة الإدارية يضم الآثار النبوية ومقتنيات نجوم دولة التلاوة

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

تأكيداً لـ«الدستور».. وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة لقيادات ورؤساء الشركات

وزير النقل عن رفع كفاءة المترو: خايف أصحى الصبح ألاقى الخط الأول واقف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من حالة الفوضى

وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي نظيريه الأمريكي والبحريني في روما اليوم

مسؤول فلسطينى: الاحتلال ينتهج إجراءات لتهجير أهالى القدس