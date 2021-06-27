قصور الثقافة تصدر 12 عنوانا جديدا من سلسلة «هوية مصر» بمعرض الكتاب

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة 12 عنوانا جديدا من سلسلة هوية مصر وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 52 والذي حددته هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتي ال 15 من يوليو المقبل.



سلسلة هوية مصر تعني بنشر الاصدارات التي تناقش مصر وتاريخها وملامحها عبر العصور المختلفة والمتعاقبة ، القضية التى كانت الشغل الشاغل للمؤرخين والباحثين والأدباء، فأنفقوا حياتهم في البحث عن ملامح الشخصية المصرية ، وعن مجمل السمات التي تميزها عن غيرها.



ضمت السلسلة الكثير من الكتب منها ٣ كتب للمؤرخ عبد الرحمن الرافعي وكتب أخرى للويس عوض وسلامة موسى وغيرهم



اما عن الإصدارات فقد جاءت كالتالي..



ثلاثة كتب للمؤرخ عبد الرحمن الرافعى هي " تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر من فجر التاريخ حتى الفتح العربي" وكتاب "تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر (الجزء الأول)" وكتاب "تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر ( الجزء الثاني)".

كما.صدر كتاب "حضارة مصر أرض الكنانة" للدكتور سليمان حزين، وكتاب "دراسات في الحضارة" للدكتور لويس عوض، وكتاب "مصر أصل الحضارة" لسلامة موسي، وكتاب" الوطنية هي الحل" لأنور عبد الملك.



وفي سياق متصل صدرت أيضًا كتب "ثورة مصر القومية" لإبراهيم عامر، وكتاب " الثورة العرابية" لصلاح عيسي.



الكتاب العاشر جاء تحت عنوان "عن هوية مصر والمصريين ، أحمد لطفي السيد ، العقاد ، طع حسين ، محمد حسين هيكل" إعداد وتقديم الدكتور أحمد زكريا الشلق، وكتاب "تطور الحركة الوطنية المصرية" لشهدى عطية الشافعي، وأخيرا كتاب "تفكيك الوهم" للمفكر نبيل عبد الفتاح.

يذكر أن مشروع هوية مصر كتن قد أصدر العام الماضي ١١ عنوانا جديدا هم "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" للدكتور ميلاد حنا، وكتاب "وحدة تاريخ مصر" لمحمد العزب موسى، وكتاب "سندباد مصرى" لحسين فوزى، وكتاب "نشأة الروح القومية المصرية" للدكتور صبرى السوربونى، وكتاب "الفكر المصرى فى العصر المسيحى" للدكتور رأفت عبد الحميد، وكتاب " المواطنة المصرية" لوليم سليمان قلادة، وكتاب "الشخصية الوطنية المصرية" للدكتور طاهر عبد الحكيم، وكتاب "فى أصول المسألة المصرية" صبحى وحيدة، وكتاب "تكوين مصر" لشفيق غربال، وكتاب "المواطنة والهوية جدل النضال السياسي" للدكتور سمير مرقص، وأخيرًا كتاب " فجر الضمير " لجيمس هنرى بريستد.



وبذلك تكون السلسلة قد اصدرت ٢٣ عنوانا حول هوية مصر عبر التاريخ