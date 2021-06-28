الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

غيرة سارة عبد الرحمن من منة شلبى.. تفاصيل الجزء الثانى من مسلسل «ليه لأ»

سارة عبدالرحمن
سارة عبدالرحمن

على الرغم مما تظهره من تفهم لعلاقات طليقها أحمد حاتم بأخريات، إلا أن سارة عبد الرحمن لم تستطع أن تخفي غيرتها الشديدة من علاقته الجديدة بدكتورة ندى والتي تؤديها منة شلبي، وذلك ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ؟!"، الذي يُعرض حاليًا على منصة "شاهد"، محققًا أعلى نسبة مشاهدة في مصر على المنصة مؤخرًا. 

لم تستطتع سارة عبد الرحمن من خلال شخصية "رانيا" أن تصمد طويلًا أمام فكرة ارتباط طليقها صلاح بغيرها، فبرغم ما أبدته من تفهم وتقبل للأمر في بداية انفصالهما، وبرغم ارتباطها هي الأخرى بغيره بعد الطلاق، إلا أنها بدأت تُظهر شعورها بالغيرة من علاقته الجديدة بندى، وربما يعود السبب في ذلك إلى شعورها بتميز هذه العلاقة واختلافها عن سابقاتها، لمدى جديتها. فهل ما زالت رانيا تحمل مشاعر تجاه صلاح؟ وهل ستسعى لاستعادة علاقتها؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل. 

ويعد هذا هو التعاون الأول بين سارة عبد الرحمن ومنة شلبي، والثاني مع أحمد حاتم، بعد لقائهما في فيلم الكنز 2: الحب والمصير في 2019. 

وهو من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، ويشارك في بطولته أيضًا مراد مكرم، دنيا ماهر، مها أبو عوف والطفلين سليم مصطفى ومنى أحمد زاهر. 

يُذكر أن آخر ظهور لـ سارة عبد الرحمن في الدراما التلفزيونية كان في مسلسل سابع جار 2018، من خلال شخصية هبة التي حققت نجاحًا كبيرًا، وتركت بصمة لدى الجمهور، لكونها تمثل قطاعًا كبيرًا من الفتيات في عمر العشرينيات، لترصد صراع هذا الجيل مع الأجيال السابقة، وما يحمل من قضايا وهموم البحث عن الهوية، وقد حققت سارة ظهورها الأول أمام النجم أحمد حلمي في الفيلم الكوميدي 1000 مبروك، لتشارك بعدها في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية، من بينها تحت السيطرة، لا تطفئ الشمس، وسواح.

سارة عبدالرحمن منة شلبي ليه لا مسلسل تفاصيل تفاصيل

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