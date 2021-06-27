تلقيح العاملين بإدارة دمياط الجديدة التعليمية ضد فيروس كورونا

تابع الدكتور أحمد عبد الجواد، وكيل صحة دمياط إجراءات التيسير على المواطنين لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، حيث قامت الفرق الطبية اليوم بتطعيم الجرعة الثانية للعاملين بالإدارة التعليمية بدمياط الجديدة بلقاح كورونا، تيسيرًا على المواطنين بسهولة الحصول على اللقاح وحفاظًا عليهم من وباء كوفيد-19، وذلك بعد التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمرضي والمواطنين بعد التطعيم.

وناشد د.إيهاب محمود، المشرف العام على مقرات توزيع اللقاح للمواطنين والفرق المتنقله لتوزيع اللقاح بأهميه تلقي اللقاح وكذلك أهمية التسجيل على موقع الوزارة لتلقي ميعاد التطعيم ضد كورونا لضمان سلامتهم والحفاظ على صحتهم.

وأشار إلى أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح (كوفيد١٩).

وقاد المحاسب حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة مكبرة بحضور روضة منير، نائب رئيس مجلس المدينة لشؤون القرى، حيث تم التصدي لحالة تعدي بالعنانية وذلك ببناء قواعد أساسية بمساحة ١٠٠م خارج الحيز العمراني التي تم متابعتها صباحا ومساءً.