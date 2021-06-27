تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

انهارت شُرفة عقار قديم بمنطقة القباري بحي غرب الإسكندرية، مساء الأحد، ما أسفر عن تحطم سيارتين ملاكي دون حدوث أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من شرفة شقة بعقار أمام مركز المواساة الإسلامي، وانتقل مسئولو الحي إلى موقع البلاغ.

تبين من الفحص سقوط شرفة شقة بالعقار المشار إليه ما أسفر عن تحطم وتلفيات بسيارتين ملاكي تصادف وقوفهما أسفل العقار، دون حدوث أي إصابات.

ووجهت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، برفع أنقاض الشرفة من أسفل العقار، ووضع حواجز حول العقار، وذلك حفاظًا على سلامة المارة والسيارات.​

تهشم سيارتين غرب الإسكندرية